El mes de octubre nos invita a contemplar los cambios que la naturaleza y la vida misma nos ofrecen. Este es sumamente especial, lleno de colores, festividades y oportunidades para la reflexión.

Porque, aunque es verdad que el otoño nos acompaña desde el 23 de septiembre, sí que es cierto que es en este mes cuando se empiezan a notar las características que hace de esta estación algo muy especial.

El significado espiritual de octubre gira en torno a la transformación, el cierre de ciclos y la apertura a nuevas etapas, influenciado por la energía del número 10 y el «portal 10/10», que invita a la introspección, la conexión con el propósito de vida y la manifestación de deseos.

También se asocia con la celebración de los antepasados, la gratitud por la cosecha y el reconocimiento de los logros pasados.

Este mes invita a honrar las raíces y el pasado para emprender el camino hacia el futuro con entusiasmo, buscando seguridad y estabilidad.

La energía cambiante de octubre lo convierte en un momento ideal para conectar con nuestras intenciones y propósitos, aprovechando el potencial de transformación que ofrece el mes.

Desde el punto de vista numerológico el 10 (mes 19) simboliza la conclusión de un ciclo y el inicio de uno nuevo, combinando la energía del 1 (liderazgo, inicio) y el 0 (potencial infinito), lo que lo hace ideal para fijar intenciones y dar paso a nuevas posibilidades.



Los eclipses solares y lunares en octubre son eventos astrológicos poderosos que señalan cambios significativos y nuevos comienzos, siendo momentos propicios para la transformación y la manifestación de propósitos.

Mes religioso

El mes de octubre es religioso para el cristianismo y el judaísmo, siendo conocido en la Iglesia Católica como el Mes del Santo Rosario y el Mes de las Misiones, mientras que los judíos celebran la festividad de Sucot y los protestantes conmemoran el Día de la Reforma.

Es un mes dedicado al rezo del Rosario en honor a la Virgen María, una práctica que busca la reflexión y la petición de intercesión divina. La celebración está asociada a la batalla de Lepanto y la petición del Rosario a Santo Domingo de Guzmán, recuerda estas fuentes y esta otra.

Octubre marca el inicio de la Evangelización en América, por lo que se celebra como mes de la misión universal, según esta fuente.

Ritos

Se recomienda realizar rituales para canalizar la energía, como crear una varita mágica con cuarzo o ónix y escribir deseos en un papel para manifestarlos bajo la luz de la luna. Se dice que quemar laurel en días específicos de octubre puede atraer amor, abundancia y ascensos laborales.

:

En Venezuela es el inicio de la Navidad

Fue desde el 2024 que se da el inicio de las fiestas navideñas en esta fecha por orden presidencial.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar [que] desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela, otra vez, este año también”, comunicó el presidente Nicolás Maduro.

Noticia al Día/Genium.com/ IA