Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

¡Prepárate para una semana llena de diversión y aprendizaje que no querrás perderte!

Desde el lunes 25 de agosto al viernes 29 de agosto.

Horarios:

De 2:00 PM a 5:00 PM

Lugar: Academia Ariagna Producciones, Sector Indio Mara

El plan incluye:

Pasarela

Sesión fotográfica

Auto maquillaje

Pijamada

Expresión corporal

Baile y Coreografía

Animación para televisión y radio

⁠TikTok

Y para cerrar con broche de oro, realizaremos secciones para la televisión en el que todos los participantes serán los animadores.

Nota: La inversión es por la semana, y se cancela una semana antes del plan vacacional.

Una experiencia única que no te puedes perder.

¡Importante! Los cupos son limitados así que asegúrate de apartar el tuyo lo antes posible.

Si tienes alguna duda, no dudes en comentarnos.

Te esperamos para vivir una semana increíble, llena de diversión y aprendizaje. Para mayor información, contáctanos por esta vía o a través de nuestro Instagram @ariagnaproducciones.