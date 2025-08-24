Playas de Venezuela entre las 10 más bonitas del mundo

Una de las playas venezolanas figura entre las 10 más bonitas del mundo en este año 2025.

De acuerdo con la reseña del portal de negocios El CEO, difundió el Top 10 de las playas más bonitas del mundo en este 2025. El portal que se basó en los datos de Explore Worldwide, donde además es la única seleccionada del continente, se trata de Los Roques.

A continuación las playas más bonitas que conforman el top 10:

Playa Rosa en Indonesia

Le Morne, en Mauricio (África Oriental)

Playa Bulders, ubicada en Sudáfrica

Bahía de Yalong, en China

Sunrise Beach en Tailandia

Cala Macarelleta, en España

Islas Sorlingas, en Reino Unido

Vik I Myrdal, en Islandia

Playa La Concha, ubicada en España

Los Roques, ubicada en Venezuela.

Noticia al Día/Información de Diario 2001