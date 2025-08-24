Playas de Venezuela entre las 10 más bonitas del mundo

Una de las playas venezolanas figura entre las 10 más bonitas del mundo en este año 2025.
De acuerdo con la reseña del portal de negocios El CEO, difundió el Top 10 de las playas más bonitas del mundo en este 2025. El portal que se basó en los datos de Explore Worldwide, donde además es la única seleccionada del continente, se trata de Los Roques.
A continuación las playas más bonitas que conforman el top 10:
Playa Rosa en Indonesia
Le Morne, en Mauricio (África Oriental)
Playa Bulders, ubicada en Sudáfrica
Bahía de Yalong, en China
Sunrise Beach en Tailandia
Cala Macarelleta, en España
Islas Sorlingas, en Reino Unido
Vik I Myrdal, en Islandia
Playa La Concha, ubicada en España
Los Roques, ubicada en Venezuela.
Lee también: Playas de Venezuela aptas para recibir temporadistas, según pronóstico de oleaje
Noticia al Día/Información de Diario 2001