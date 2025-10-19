OptiAmerica tiene promociones durante el mes de octubre: Más de 700 monturas en todas las marcas

OptiAmerica ofrece a sus clientes durante el mes de octubre promociones, donde puedes encontrar todo lo que tu visión necesita y al mejor precio. Además de los cómodos métodos de pago, entre ellos Cashea.

Las promociones estarán activas en las sedes de Maracaibo, Dabajuro, Mérida, El Vigía y Caja Seca.

Entre los servicios a ofrecer está:

Examen visual gratis

Cristales digitales, Oculus PL y Chromax

Más de 700 monturas en todas sus sedes y de todas las marcas. Además de los lentes de contactos.

¡Este mes, aprovecha nuestras promociones y vive la experiencia OptiAmerica!

