Viernes 22 de agosto de 2025
Qué es la kufiya, prenda icónica para los palestinos y que Jorge Rodríguez lució en el Foro Parlamentario Mundial Antifascista

En la marchas que defienden la causa palestina es común ver a los manifestantes -sean estos árabes o no- portando…

Por Ernestina García

Qué es la kufiya, prenda icónica para los palestinos y que Jorge Rodríguez lució en el Foro Parlamentario Mundial Antifascista
Foto: capture pantalla
En la marchas que defienden la causa palestina es común ver a los manifestantes -sean estos árabes o no- portando la tradicional kufiya (keffiyeh o hatta, en árabe).

Algunos la usan alrededor del cuello; otros, en la cabeza. Es un distintivo difícil de ignorar. Y, ciertamente, mucho más que un simple pañuelo de algodón.

Para muchos palestinos, es un símbolo de lucha y resistencia. Una herramienta política y cultural que en los últimos 100 años ha cobrado cada vez más relevancia.

Ha sido calificada, incluso, como la “bandera no oficial” de Palestina.

¿Qué significa la kufiya?


La kufiya tiene distintas variantes y colores. Pero la que más se identifica con el pueblo palestino es la blanco con negro. Tiene tres patrones:

Hojas de olivo: está vinculado a los olivos de la región y a la conexión de este pueblo con la tierra.
Red: representa a los pescadores palestinos y su vínculo con el mar Mediterráneo.
Líneas negras: representan las rutas comerciales con los socios vecinos de Palestina.

Origen de la kufiya


Si bien su origen exacto es incierto, diversos historiadores han sugerido que se remonta al siglo VII, específicamente a una ciudad iraquí llamada Kufa (lo que explicaría su nombre kufiya).

Otras versiones apuntan a que su origen es mucho más antiguo, anterior incluso al Islam.

Lo cierto es que con el paso de los años su uso se fue extendiendo. Pero no necesariamente por razones culturales o políticas, sino más bien prácticas.

A principios del siglo XX, la kufiya era usada principalmente por campesinos y beduinos (árabes nómadas) para protegerse del sol, del viento, de la arena del desierto o del frío.

En la década de 1930 la kufiya comenzó a tomar un significado especial en la sociedad palestina. Y, con ello, su uso se extendió rápidamente.

Revuelta de 1936

En los años 30, los territorios palestinos estaban bajo el Mandato británico, una administración territorial encomendada por la Sociedad de las Naciones al Reino Unido después de la Primera Guerra Mundial.

El mandato, que se extendió entre 1920 y 1948, generaba incomodidad entre los palestinos, sobre todo, porque consideraban que los británicos le brindaban apoyo al proyecto sionista, el movimiento político que buscaba la creación de una nación judía.

Además, en esta época aumentó considerablemente la inmigración judía en Medio Oriente a medida que crecía la persecución en contra de ellos en Europa.

Así, la región experimentó una insurgencia de los árabes nacionalistas, conocida como la “Gran Revuelta Árabe”, que se prolongó por tres años (desde 1936 a 1939) y causó fuertes enfrentamientos en todo el territorio.

En este conflicto, la kufiya jugó un rol especial.

“Los palestinos estaban muy frustrados con la presencia británica y una de las mejores maneras de resistirse era asegurándose de que no fueran identificados… y la kufiya pasó a ser parte de la estrategia para confundir a las autoridades británicas”, le explica a BBC Mundo la historiadora Jane Tynan, quien ha hecho investigaciones sobre la significancia política y cultural de la kufiya y otras prendas alrededor del mundo.

De esta manera, en 1938, los líderes rebeldes ordenaron a todos los árabes en las áreas urbanas usar la kufiya.

“Era imposible distinguir a una persona de otra, y a los rebeldes les resultó mucho más fácil moverse y pasar desapercibidos… las tropas británicas estaban completamente confundidas”, agrega la académica de la Universidad Libre de Amsterdam, Países Bajos.

Tanto es así que algunas versiones afirman que el mandato británico llegó incluso a querer prohibirla, sin éxito.

La experta en historia del diseño y autora del estudio “Una historia sociopolítica de la Kufiya”, Anu Lingala, le explica a BBC Mundo que "esta fue una táctica militar estratégica eficaz, pero también adquirió el valor simbólico de demostrar una resistencia unificada".

El fenómeno ocurrido en 1938 con esta prenda suele considerarse un momento crucial en la cultura palestina en el que las diferencias internas fueron descartadas en favor de la solidaridad con la causa nacionalista y en oposición al colonialismo", agrega.

Y es que en ese momento la kufiya pasó a ser vista como un símbolo de la autodeterminación palestina, de la justicia social y una clara señal de solidaridad, dice Jane Tynan.

“Era una manera de decirles a los rebeldes: estamos con ustedes”.

