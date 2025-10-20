Lunes 20 de octubre de 2025
Revista Entresocios lanza su edición 176

La edición 175 fue presentada en julio de 2025

Por María Briceño

Revista Entresocios lanza su edición 176
Foto: RRSS/EntroSocios
Fue presentada la edición 176 de la revista Entresocios, en donde resalta a "La ciudad y sus protagonistas", con historias que realmente inspiran.

En una portada imperdible, presentamos a Guillermo Rivero y Ramón Vera, fundadores de la reconocida empresa Saint de Venezuela. Sus páginas revelan la fascinante historia de cómo nació esta exitosa sociedad, presentando a dos verdaderos “Reyes del ajedrez empresarial” que han sabido innovar y experimentar sin miedo para alcanzar el éxito y posicionarse en el mercado latinoamericano.

La edición 175 fue presentada el pasado mes de julio, con un contenido enfocado en el excelente mundo gastronómico de la ciudad y sus protagonitas.

La anterior edición de Entresocios permitió conocer, de la mano de los principales chefs de Maracaibo, toda esa "movida gastronómica" que han hecho a la ciudad un referente en cuanto a calidad de los platos ofrecidos en los restaurantes y establecimientos donde se desarrollan sus trabajos.

Lee también: Revista Entresocios lanza su edición 173

