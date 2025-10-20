Revista Entresocios lanza su edición 176

Fue presentada la edición 176 de la revista Entresocios, en donde resalta a "La ciudad y sus protagonistas", con historias que realmente inspiran.

En una portada imperdible, presentamos a Guillermo Rivero y Ramón Vera, fundadores de la reconocida empresa Saint de Venezuela. Sus páginas revelan la fascinante historia de cómo nació esta exitosa sociedad, presentando a dos verdaderos “Reyes del ajedrez empresarial” que han sabido innovar y experimentar sin miedo para alcanzar el éxito y posicionarse en el mercado latinoamericano.

La edición 175 fue presentada el pasado mes de julio, con un contenido enfocado en el excelente mundo gastronómico de la ciudad y sus protagonitas.

La anterior edición de Entresocios permitió conocer, de la mano de los principales chefs de Maracaibo, toda esa "movida gastronómica" que han hecho a la ciudad un referente en cuanto a calidad de los platos ofrecidos en los restaurantes y establecimientos donde se desarrollan sus trabajos.

