¿Brote de Diarrea en Maracaibo? Posibles causas

La diarrea es un problema que le puede pasar a cualquiera, sin embargo, en las últimas semanas muchos ciudadanos han reportado malestares de fiebre, vómito, tos y hasta diarrea, muchos argumentan que se trata de un virus pasajeros.

¿Pero en sí, que es la diarrea?

La diarrea es un problema común en Maracaibo, a menudo causada por infecciones virales como el Rotavirus o bacterias y parásitos en alimentos o agua contaminados. Los síntomas comunes incluyen malestar estomacal, y puede ser importante el consumo de líquidos para la rehidratación y la ingesta de pequeñas comidas saladas. Para el tratamiento, se puede usar loperamida o subsalicilato de bismuto, aunque se debe consultar a un médico para un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Causas por la que se puede adquirir parásitos

Entre las causas están el tomar agua sin hervir, sin ningún tratamiento o que no sea potable.

Comer alimentos sin ser desinfectados, comer carne sin estar lo suficientemente cocida o que no esté fresca.

Señaló que los parásitos pueden encontrarse en cualquier lugar, pero la principal razón por la cual aparecen es la deficiencia sanitaria.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades competentes no han dado un reporte oficial sobre si hay un brote de diarrea en la ciudad.

