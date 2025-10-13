Cada 13-Oct se celebra el Día Mundial de la Trombosis

El 13 de octubre se celebra el Día Mundial de la Trombosis, una de las enfermedades más comunes y mortales de occidente y también una de las menos conocidas.

La razón de haber elegido el 13 de octubre para celebrar el Día Mundial de la Trombosis, se debe al nacimiento de Rudolf Virchow, que fue el médico que descubrió y describió la patología de la trombosis, haciéndola conocida y entendible para todos hoy en día.

Como ocurre con todas las celebraciones de días internacionales y mundiales, el objetivo del Día Mundial de la Trombosis es el de concienciar a la población sobre la importancia de tener hábitos de visa saludables, y saber detectar los síntomas de esta enfermedad para un diagnóstico temprano y un tratamiento a tiempo.

