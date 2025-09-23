Martes 23 de septiembre de 2025
Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

En la comunidad indígena de Canaima, un acto de gratitud quedó grabado en la memoria de todos sus habitantes. Los niños, en un gesto lleno de emoción y cariño, ofrecieron una despedida inolvidable al joven médico cirujano José Ángel Serrano.

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida
En la comunidad indígena de Canaima, un acto de gratitud quedó grabado en la memoria de todos sus habitantes. Los niños, en un gesto lleno de emoción y cariño, ofrecieron una despedida inolvidable al joven médico cirujano José Ángel Serrano, quien durante casi dos años entregó su tiempo y esfuerzo al bienestar de esta población tan especial.

Los rostros alegres de los niños, acompañados de globos dorados y pancartas de agradecimiento, crearon un ambiente lleno de ternura y respeto. El joven médico, visiblemente emocionado, recibió este homenaje con lágrimas en los ojos, sin poder contener la profunda conexión que había creado con la comunidad a lo largo de su labor.

Aunque la formación profesional de Serrano requería solo un año de servicio en campo, su compromiso fue mayor. Decidió quedarse un segundo año para continuar ayudando a las familias y niños de Canaima, no solo atendiendo enfermedades sino también participando activamente en jornadas sociales y campañas de salud. Su dedicación fue reconocida por todos quienes conocieron su trabajo y su calidez humana.

En sus propias palabras, Serrano describió a Canaima como una comunidad que "te atrapa y conecta por su sencillez, humildad y resiliencia". Este vínculo, creado con respeto y amor, fue el motor de su entrega incondicional en cada consulta y actividad realizada.

Para los habitantes de Canaima, esta despedida simboliza no solo la partida de un médico, sino la huella imborrable de un amigo y un ser humano ejemplar. Carteles con mensajes de bendición y la música de los niños resonaron como un agradecimiento sincero a quien se convirtió en parte de su día a día.

Este emotivo episodio trasciende la medicina tradicional y nos recuerda que la humanidad, empatía y solidaridad son el mejor medicamento para cualquier comunidad. José Ángel Serrano se marcha, pero deja un legado donde el compromiso y la bondad quedaron grabados en cada corazón de Canaima.

