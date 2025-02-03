Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Cuáles virus respiratorios afectan a Venezuela y como prevenir el contagio

Las personas con síntomas de gripe deben evitar salir de sus casas a menos que sea estrictamente necesario

Por María Briceño

Cuáles virus respiratorios afectan a Venezuela y como prevenir el contagio
Foto: referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los primeros meses del año en Venezuela tiende a bajar las temperaturas, lo que genera el aumento de la presencia de síntomas respiratorios en la población. Aunque no existen datos oficiales de vigilancia epidemiológica en el país, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha encontrado que en la nación hay presencia de varios virus respiratorios.

La directora de la Sociedad venezolana de Infectología (SVI), Patricia Valenzuela, en entrevista al medio de comunicación El Diario, explicó de acuerdo con los reportes de la OPS y de los hospitales venezolanos, en el país hay presencia de influenza A, influenza B, metapneumovirus, virus sincitial respiratorio y SARS-CoV 2 (Covid-19)-

Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), explicó que, de acuerdo con los reportes de la OPS y de los hospitales venezolanos, en el país hay presencia de influenza A, influenza B, metapneumovirus, virus sincitial respiratorio y SARS-CoV 2 (covid-19).

“Están predominando los reportes de casos de influenza estacional, que es la influenza A y después de esa la influenza B que es una particularidad que ha llamado mucho la atención en la región de las Américas porque desde 2023 vienen incrementando”, indicó Valenzuela en entrevista para El Diario.

La doctora explicó que aun cuando Venezuela es un país tropical, las gripes estacionales siguen en su mayoría la tendencia de lo que ocurre en el hemisferio norte, donde actualmente es invierno. El descenso de la temperatura, especialmente en el norte del país, lleva a que además los contagios de virus respiratorios ocurren con mayor facilidad por la necesidad de estar en espacios cerrados con menor distancia entre las personas.

Síntomas de los virus respiratorios

La infectóloga comentó que la mayoría de estos virus se manifiestan con la misma sintomatología. Las personas infectadas pueden presentar congestión nasal, estornudos, tos, dolor de garganta, fiebre alta y persistente, malestar general, dolor muscular y dolor de cabeza.

En algunos casos, los pacientes pueden tener mareos, vómitos y cambios en la consistencia de las heces.

Explicó que otra definición que maneja el organismo internacional es la de infección respiratoria aguda o severa, que se utiliza cuando los síntomas de estas infecciones se agravan y pueden generar otras complicaciones.

Los casos severos presentan principalmente dificultad para respirar, cansancio al caminar distancias cortas, fatiga por tos frecuente y un descenso en la saturación de oxígeno (cuando el nivel de oxígeno en la sangre es menor a 90 %). En estos casos es necesario acudir a un servicio de salud para que el paciente reciba tratamiento médico.

¿Cómo prevenir los contagios de virus respiratorios?

La infectóloga señaló que las personas con síntomas de gripe deben evitar salir de sus casas a menos que sea estrictamente necesario. Recomendó no asistir a espacios educativos como escuelas y universidades cuando haya personas con gripe en el hogar.

Agregó que si deben salir de su vivienda, lo más recomendable es utilizar tapabocas. En caso de que no tenga mascarilla, taparse al momento de toser o estornudar con la parte interna del codo o con un pañuelo desechable. También instó a no escupir en la calle.

Mencionó que la pandemia por covid-19 llevó a la población a aprender protocolos para evitar los contagios. Una de las pautas es mantener los espacios cerrados con ventilación natural y la vacunación como medida preventiva.

“Es importante la vacunación, hay vacunas contra influenza de la temporada 2024-2025 y por supuesto. Lo ideal también es la vacunación contra el covid-19 sobre todo con las vacunas actualizadas”, señaló.

Aunque para finales del año 2024 no había disponibilidad de vacunas contra el covid-19 en el sistema de salud público venezolano, los pacientes pueden consultar con un médico qué alternativas hay para la inmunización y el combate de los virus respiratorios en el país.

Lee también: Virus respiratorios y dengue predominan en Venezuela

Noticia al Día con información de El Diario


Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Autoridades de Trinidad y Tobago detuvieron a 20 migrantes venezolanos a bordo de una embarcación, entre ellos ocho menores

Autoridades de Trinidad y Tobago detuvieron a 20 migrantes venezolanos a bordo de una embarcación, entre ellos ocho menores

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

Noticias Relacionadas

Al Dia

Putin calificó de "oportuna y muy útil" su reunión con Trump

Los líderes tuvieron la oportunidad de hablar sobre las causas de la crisis ucraniana.
Sucesos

Detienen a ratero que pretendían linchar en el centro de Maracaibo

Para su suerte, una comisión de patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) se presentó en el lugar para impedir el ajusticiamiento de Kelvis Gabriel Sánchez Chinchilla, de 26 años de edad, quien fue llevado al hospital Central para que recibiera asistencia médica.

Al Dia

Colección de siete poemas de Mario Benedetti

El escritor uruguayo revoluciona la literatura latinoamericana con su estilo descriptivo en sus novelas y cautiva a los lectores con su poesía que conmueve el alma.
Al Dia

Huracán Erin gana potencia a categoría 4

No representa por ahora peligro directo en tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025