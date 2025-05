Diez mujeres fallecen todos los días en Venezuela por diagnósticos tardíos de cáncer de mama

Juan Saavedra, oncólogo y gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, no está asustado, sino preocupado. En sus más de 11 años trabajando para la organización sin fines de lucro, nunca antes había presenciado una escalada tan alarmante en los casos de cáncer de mama.

Las estadísticas son contundentes: es la primera causa de muerte oncológica en la mujer venezolana. Todos los días, 10 mujeres sucumben a la enfermedad y, según el último estudio de proyección de este año, aún en elaboración, 5.706 mujeres fallecerán para finales de 2024.

Se diagnostican alrededor de 25 mujeres al día, 9.128 para finales de año, lo que revela una crisis sanitaria sin precedentes que exige una respuesta inmediata.

Con esto, dice el especialista, no quieren crear alarma o terror. Pero, dice, la ciudadanía debe conocer la magnitud del problema. Es la única forma de tomar acciones preventivas.

“No podemos seguir teniendo al cáncer como la primera causa de muerte en Venezuela”, sentencia.

Entre estadísticas y demás problemas oncológicos

La última publicación oficial de mortalidad por cáncer de mama que tiene en sus manos el Ministerio del Poder Popular para la Salud data de 2016. Para la incidencia, que son los nuevos casos, la fecha es 2020.

“Nuestros números no dan margen de error”, apunta Saavedra. “En la Sociedad analizamos todo junto con el Centro de Estadística y Matemática de la Universidad Simón Bolívar (USB). Hay tanto volumen de datos que la proyección es muy acertada, sobre todo porque en los casos de muerte, por ejemplo, se registra a través de los certificados defunción”.

La realidad, subraya, es dura. Y aunque pueda existir una pequeña variación en la incidencia de cáncer de mama, porque no hay registros oficiales a la fecha, la cuenta la llevan los registros por defunciones .

Desde la Sociedad no se apoyan en encuestadoras, solo en la USB, y sus números, insiste el doctor en caso de dudas, no son arbitrarios.

“Como miembros de la Unión Internacional de la Lucha contra el Cáncer, UICC (en francés: Union Internationale Contre le Cancer), de la Asociación Iberoamericana del Cáncer y otras organizaciones, nos exigen demostrar la carga de enfermedad en el país. Eso no se puede inventar”.

En la Sociedad Anticancerosa llevan 5 años elaborando estadísticas de cáncer de mama para poder explicar, educar a la población y también al Estado. “La única forma de tomar acciones desde el punto de vista de Políticas de Salud es conocer el problema, su magnitud e impacto”.

Afirma que después del de mama, el cáncer de cuello uterino, pulmón y colon en la mujer, y el de próstata, pulmón y colon en el hombre, concentran el mayor número de pacientes oncológicos en el país.

Cada mujer que pierde la batalla contra el cáncer de mama, está quedándose sin 15 años de vida saludable. Si se habla del cuello uterino, son 20; de útero, hígado y colon son 10 años por muertes prematuras. Y eso solo significa que tanto mujeres como hombres están siendo diagnosticados muy tarde.

“Es la preocupación que tenemos hoy día los médicos. Y por eso también abogamos por la alfabetización oncológica, llevar información, educación y crear consciencia colectiva, social”, afirma. “El ciudadano común y el paciente, todos, deberíamos saber tomar acciones y decisiones de valor con respeto a la salud”.

“Cuando alfabetizamos, mostramos que la prevención y el diagnóstico temprano es lo más importante para mejorar la calidad de vida”.

El cáncer no es sinónimo de muerte



El cáncer es un crecimiento desordenado e incontrolado de las células en cualquier parte del cuerpo que luego formará pequeños tumores. Esa palabra, según el doctor, no es buena ni es mala. Toda célula nace, crece y también tiene un período de regeneración y muerte. En el cáncer, sigue creciendo malcriadamente, rompen el criterio de las demás células.

Pero lo más importante: no es sinónimo de muerte. “Me gustaría significar esto porque es una idea errónea en el inconsciente colectivo”, asegura. “Con la tecnología actual, con los medios que disponemos, podemos curarlo, pero sólo si lo diagnosticamos en etapas tempranas”.

Por eso, desde la Sociedad Anticancerosa de Venezuela insisten en que las mujeres, desde los 35 años, se realicen un eco mamario o una mamografía. “Ese es el examen de oro, el gold standard para el diagnóstico de cáncer”.

El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, sumados a la inversión en cáncer (desde los entes del Estado) y los cambios en el estilo de vida harán que los números que lucen dramáticos en materia de cáncer, puedan ser modificarlos.

“Venezuela no está entre los peores o mejores de América Latina, estamos en el promedio, pero el problema existe”.

¿Por qué aumentan los casos de cáncer de mama?

“Nuestro estudio demostró que Distrito capital, La Guaira, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Zulia, Aragua y Carabobo ocupan el top 10 de los estados donde se diagnostica más cáncer dentro del país”. Sin embargo, Delta Amacuro, en su último registro, mostró un alza.

“No es el que tiene mayor número, pero su tasa porcentual es mayor que los que tienen más frecuencia. Una cosa es la tasa porcentual de crecimiento a futuro, que los casos que están ocurriendo actualmente”, describe Juan Saavedra. Agrega que el cáncer aumentará significativamente para 2030, según organismo internacionales como la OMS.

Los responsables, desde su punto de vista, son los factores de riesgo más que la genética.

“Si logramos modificar el consumo de alcohol o tabaco, y controlar el sobrepeso y la obesidad, vamos a impactar del 30 a 40% la mortalidad por cáncer”, expresa.

“De nuevo: el diagnóstico temprano es lo único que puede salvarnos la vida. El mensaje, entonces, es para los entes reguladores y gobiernos, para el Estado, tiene que invertir en cáncer”.

La Sociedad Anticancerosa insiste en la prevención



La organización, según el gerente general, enfoca el cáncer en un contexto holístico, desde la educación hasta la prevención.

En sus instalaciones tienen dos módulos operativos para diagnósticos y tratamientos. Además, tienen una clínica con 48 especialistas en varias especialidades y subespecialidades.

Cada uno cuenta con mamógrafos digitales, equipos de la más alta tecnología que incluye IA (inteligencia artificial), colonoscopia, colposcopia, histeroscopia, gastroenterología, ecografía y biopsias.

Tienen un programa de ayuda integral al paciente oncológico. “Hemos operado alrededor de 450 pacientes, incluyendo un hombre de cáncer de mama. Hoy todos están sanos porque los logramos pesquisar a tiempo, de ahí nuestro mensaje”, insiste el oncólogo.

En Venezuela no hay un número absoluto de especialistas en la materia. Si existe, él no lo tiene, pero Juan Saavedra tiene la publicación que hace un par de años hizo el Colegio de Médicos del Distrito Capital que afirmaba que la diáspora de expertos estaba rondando casi el 50% en oncología. He allí que la asociación tenga también un programa de formación oncológica.

“Este año estamos formando 14 médicos gracias a un aporte brindado por la Embajada de Francia. Contamos con ellos, con algunas empresas privadas y también músculo propio de la Sociedad. Y aunque no podemos tener la cobertura del 100% de la población que lo requiera, igual estamos dando nuestro aporte. Si todos sumamos, estoy seguro de que podemos cambiar esa realidad desde el punto de vista estadístico”.

Lo mismo pasa en los caballeros. El cáncer de mama no es exclusivo de la mujer. El hombre también tiene tejido mamario, aunque en menor cuantía y con menor efecto hormonal. En su cuerpo predomina la testosterona, pero la indecencia es de alrededor 0,4 y 0,6%.

“Lo que sí es importante destacar es que, en el hombre, el cáncer de mama es más agresivo. Es un hecho biológico. Por eso es importante abordarlo a tiempo”.

Juan Saavedra asegura que el cáncer es democrático para su instauración, pero elitesco en el tratamiento. “La otra visión sigue a una realidad y no es tan filosófica. El 70% de la mortalidad por cáncer en el mundo está en los países de ingresos medio y bajo, como Venezuela, porque no tienen el mismo nivel de acceso a la salud que los otros países en desarrollo”.

Noticia al Día/El Nacional