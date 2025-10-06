Lee también: http://Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras anuncio de compromiso

En un mundo donde cumplir 60 años ya no implica renunciar a la actividad física, el entrenador Matt Roberts, colaborador de The Telegraph, propone un enfoque integral que combina fuerza, cardio y movilidad para mantener la agilidad y optimizar la salud cardiovascular a lo largo de los años.

Roberts señala que la clave para una vida activa radica en adoptar una rutina constante que priorice la fuerza muscular, la salud del corazón y la movilidad articular. “Mi objetivo es ayudar a las personas a prolongar su esperanza de vida saludable”, explica el entrenador, enfatizando que no se trata de técnicas extremas ni de resultados inmediatos, sino de un compromiso a largo plazo con el bienestar.

Foto: Abimed

La Fuerza como Pilar Fundamental

La fuerza es esencial para prevenir caídas y mantener la independencia. Roberts advierte que una fractura de cadera después de los 60 años puede aumentar la mortalidad anual en un 33%. Por ello, ejercicios como el peso muerto con barra, la sentadilla dividida y el puente de glúteos son fundamentales. Estos movimientos no solo fortalecen los músculos, sino que también ayudan a conservar la masa muscular y la densidad ósea, ralentizando la sarcopenia que se acentúa con la edad.

Cardio y Movilidad: Claves del Bienestar

El corazón, al igual que cualquier músculo, necesita entrenamiento. Un ejercicio cardiovascular regular es crucial para reducir la frecuencia cardíaca y prevenir enfermedades como el cáncer y el Alzheimer. Roberts destaca la importancia del VO₂ máx. como indicador de la salud cardiovascular; un VO₂ elevado se relaciona con una vida más activa y prolongada.

Además, la movilidad es vital. Ejercicios de estiramiento y flexibilidad en las articulaciones contribuyen a mantener la agilidad. Movimientos que combinan fuerza y amplitud de movimiento, como el puente de glúteos y la sentadilla dividida, son igualmente beneficiosos.

Entrenamiento con Intensidad y Propósito

Para maximizar los beneficios, es fundamental entrenar con la intensidad adecuada. Roberts recomienda levantar entre el 80% y el 90% del peso corporal en ejercicios como el peso muerto y colgarse de una barra durante un minuto y medio. Usar cargas demasiado ligeras no estimula los músculos ni desarrolla la fuerza.

Con estos consejos, alcanzar y superar los 60 años puede ser un periodo lleno de energía y vitalidad, permitiendo disfrutar de una vida activa y plena.

