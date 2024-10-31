Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

El acoso escolar altera el desarrollo del cerebro de los adolescentes

El bullying es un problema que no solo amarga la vida de las víctimas, sino que también puede dejar graves secuelas a…

Por Andrea Guerrero

El acoso escolar altera el desarrollo del cerebro de los adolescentes
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El bullying es un problema que no solo amarga la vida de las víctimas, sino que también puede dejar graves secuelas a largo plazo. En nuestro país, alrededor de 220.000 estudiantes sufren acoso escolar y más de 74.000 ejercen como acosadores, según datos del ‘I Estudio sobre el acoso escolar y el ciberacoso en España en la infancia y la adolescencia’ realizado por la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid junto a la Fundación ColaCao

El bullying, además, no solo tiene un devastador impacto emocional, sino que también puede dejar huellas fisiológicas perdurables, como ha mostrado un nuevo estudio que ha analizado cómo afecta el acoso escolar al desarrollo del cerebro desde la adolescencia hasta la adultez temprana y ha encontrado que provoca alteraciones en ciertas áreas del cerebro, y que los cambios afectan de manera diferente a hombres y mujeres.

Lee también: Directiva del liceo El Prado desmiente que haya acoso escolar en la institución y aclara que no está "encubriendo" a ninguno de sus estudiantes

Los investigadores se basaron en un exhaustivo análisis de imágenes de resonancia magnética (IRM) de 2.094 participantes (1.009 mujeres) en tres momentos clave: a los 14, 19 y 22 años, lo que les permitió observar cambios específicos en al menos 49 regiones cerebrales implicadas en la memoria, el aprendizaje y los movimientos motores a lo largo del tiempo y proporcionó una visión más completa de cómo el bullying crónico puede afectar el desarrollo cerebral en la transición hacia la edad adulta. Además, evaluaron la intensidad del acoso mediante el Cuestionario de Olweus de Bullying y Víctima (OB/VQ) en cada etapa, para entender mejor su impacto.

Los resultados se han publicado en bioRxiv, un repositorio en el que se publican estudios que todavía no han sido revisados por pares (otros científicos no implicados en la investigación) para que puedan ser incluidos en una revista científica), y muestran que aquellos que sufrieron acoso presentaron un aumento en el volumen de ciertas áreas subcorticales del cerebro, como el putamen, el núcleo caudado, el accumbens, la amígdala y el hipocampo, mientras que se observó una disminución en áreas como el cerebelo, la corteza entorrinal y la ínsula.

Curiosamente, en las mujeres se registraron cambios más marcados en áreas relacionadas con el procesamiento emocional, mientras que en los hombres los cambios fueron más evidentes en regiones motoras y sensoriales. Estos hallazgos sugieren que el acoso escolar está relacionado con cambios significativos en el desarrollo cerebral, lo que podría ayudar a explicar los problemas emocionales y de comportamiento observados en las víctimas de bullying. Además, el estudio subraya la importancia de considerar las diferencias entre géneros en futuras investigaciones e intervenciones.

La adolescencia, una etapa crítica para el desarrollo del cerebro

Durante la infancia y la adolescencia, el bullying puede afectar negativamente a la salud mental y cognitiva de las víctimas, y estos efectos pueden persistir hasta la adultez, han explicado los autores en el artículo, y añaden que esto es especialmente preocupante en la adolescencia porque es una etapa crítica para el desarrollo del cerebro, que experimenta profundos cambios biológicos y psicológicos.

El cerebro en desarrollo es especialmente sensible a factores de estrés como el acoso, y la exposición constante a situaciones de bullying puede provocar alteraciones duraderas en su estructura y funcionamiento y aumentar el riesgo de problemas de salud mental. El bullying, además, no afecta a todos de la misma manera. Algunas personas sufren acoso crónico y severo, mientras que otras lo experimentan de forma ocasional o leve.

Noticia al Día / WebConsultas

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Con este bono por Patria arranca el lunes 18-Ago

Con este bono por Patria arranca el lunes 18-Ago

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Noticias Relacionadas

Al Dia

La Vinotinto de las alturas presenta convocatoria de 12 jugadores para la AmeriCup 2025

Los dirigidos por Richard Guillén se alistan para el estreno del torneo pautado el 22 de agosto
Al Dia

De lo que no te enteraste del Miss Zulia: Enfrentamientos, diseñadores, vestidos y un poco más

Los vestidos deslumbraron en el Miss Zulia
Salud

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Reemplaza en el cargo a la Dra. Aniuska Acosta.
Al Dia

Maracaibo colonial: la moda europea contra el calor zuliano

Debieron tomar mucho líquido para hidratarse concluyeron algunos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025