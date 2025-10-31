El cáncer, un enemigo común que demanda unidad, según el Dr. Luis Felipe de Los Ríos

El Dr. Luis Felipe de Los Ríos, especialista en cirugía general, emitió una urgente llamada a la acción ante la creciente incidencia del cáncer, enfatizando que esta enfermedad es un desafío de salud pública que debe abordarse de forma colectiva y apolítica.

En un breve encuentro con medios, el cirujano expresó su profunda preocupación por el incremento de casos, especialmente de cáncer de mama, próstata y pulmón. Resaltó la alarmante estadística de que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial, una cifra que exige una toma de conciencia inmediata.

"El cáncer no tiene color político", afirmó el Dr. de Los Ríos, subrayando que "el cáncer no espera. El cáncer no perdona".

Esta declaración es un llamado a dejar de lado las divisiones partidistas y a concentrar los esfuerzos en la salud.

El Dr. de Los Ríos propuso un enfoque holístico en la lucha contra la enfermedad, que incluye:

Desarrollo de nuevas iniciativas de sensibilización y prevención.

Mejora en los programas quirúrgicos existentes.

Adopción rigurosa de protocolos internacionales de atención.

El mensaje central del especialista es claro: la batalla contra el cáncer es un "esfuerzo" colectivo, donde la vida y el bienestar de la población deben ser la prioridad absoluta, por encima de cualquier interés político.

