Viernes 03 de octubre de 2025
Al Dia

El efecto del TABACO en la descendencia

El estudio reveló que los hijos de padres fumadores tienden a mostrar signos de envejecimiento más temprano que sus padres.

Por Pasante1

El efecto del TABACO en la descendencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un nuevo estudio reveló que el daño causado por el tabaco no solo afecta a quienes fuman, sino que también puede tener consecuencias para la salud de la próxima generación.

Los hijos de padres fumadores parecen experimentar un envejecimiento acelerado, lo que plantea serias preocupaciones sobre los efectos intergeneracionales del tabaquismo, los niños de padres que fuman pueden enfrentar un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud, como enfermedades respiratorias, cardiovasculares y metabólicas.

Estos efectos adversos no se limitan únicamente a la exposición directa al humo, sino que también pueden ser el resultado de cambios genéticos y epigenéticos provocados por el tabaquismo de los padres.

El estudio encontró que los hijos de padres fumadores tienden a mostrar signos de envejecimiento más temprano que sus pares. Esto incluye no solo problemas de salud física, sino también el deterioro cognitivo y una menor calidad de vida en general. Los investigadores han señalado que el tabaquismo puede alterar el ADN de los padres, lo que afecta la salud de sus descendientes.

Los mecanismos a través de los cuales el daño del tabaco se transmite a la siguiente generación son complejos. Estudios han indicado que el humo del tabaco contiene miles de sustancias químicas nocivas que pueden causar mutaciones en el ADN. Estas mutaciones pueden ser heredadas, afectando la salud y el envejecimiento de los hijos. Además, los efectos del tabaquismo pueden influir en el entorno familiar, creando un contexto que promueve estilos de vida poco saludables.

Dada esta nueva evidencia, es crucial aumentar la concienciación sobre los riesgos del tabaquismo no solo para los fumadores, sino también para sus familias. Los programas de cesación del tabaquismo deben enfocarse en los beneficios para la salud de las generaciones futuras, así como en la mejora de la calidad de vida de quienes dejan de fumar.

Kelly Nava/ Pasante

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cuatro fallecidos dejó nuevo ataque a lancha cerca de las costas venezolanas, según secretario de Defensa de EEUU

Cuatro fallecidos dejó nuevo ataque a lancha cerca de las costas venezolanas, según secretario de Defensa de EEUU

¿Sabes qué es una pérfida?

¿Sabes qué es una pérfida?

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Lamine Yamal recae de su lesión y estará entre dos a tres semanas de baja

Lamine Yamal recae de su lesión y estará entre dos a tres semanas de baja

Descubierto en Florida tesoro de un millón de dólares de una flota española de 1715

Descubierto en Florida tesoro de un millón de dólares de una flota española de 1715

Tigres se lleva la Serie de Comodín ante Guardianes

Tigres se lleva la Serie de Comodín ante Guardianes

Fernando Alonso lideró el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur

Fernando Alonso lideró el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur

Espacio Broadway presenta su aclamado espectáculo

Espacio Broadway presenta su aclamado espectáculo "Grease: El Concierto" en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo

Pueblos del Zulia y Cordillera Andina iniciaron Ensayo obligatorio ancestral en honor a San Benito de Palermo

Pueblos del Zulia y Cordillera Andina iniciaron Ensayo obligatorio ancestral en honor a San Benito de Palermo

Madre de B King reveló lo que decía el mensaje en el cartel que dejaron junto a los cuerpos de los artistas asesinados en México

Madre de B King reveló lo que decía el mensaje en el cartel que dejaron junto a los cuerpos de los artistas asesinados en México

Simón Bolívar asume la presidencia de la Gran Colombia un 3 de octubre de 1821

Simón Bolívar asume la presidencia de la Gran Colombia un 3 de octubre de 1821

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Noticias Relacionadas

Salud

El efecto del TABACO en la descendencia

El estudio reveló que los hijos de padres fumadores tienden a mostrar signos de envejecimiento más temprano que sus padres.

Al Dia

¿Instagram te espía?: esta es la verdad

La escena es familiar: hablas con un amigo sobre comprar unas botas de montaña o viajar a Japón y, poco…
Al Dia

Patria paga el Bono Único Familiar

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de Patria
Internacionales

El chef venezolano Iván García entra en el prestigioso listado internacional The Best Chef

García explicó que el proceso de selección implica visitas del jurado, quienes evaluaron su restaurante al menos en un 20% antes de otorgar los votos

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025