Las mujeres tienden a padecer muchos problemas en su zona íntima que causan inseguridades aun cuando no logre verse a simple vista, generando incomodidades en la vida cotidiana. Una de ellas es el prolapso uterino, una condición que puede afectar hasta el 50 por ciento de las féminas a lo largo de su vida.

No todas las mujeres tienen conocimiento sobre esta condición que genera incomodidad y en algunas un poco de vergüenza al punto de no querer contarlo ni siquiera a su pareja. Se puede hasta decir que muchas no saben que tienen un prolapso, ya que en algunos casos solo tienen síntomas leves, sin embargo, para otras puede tener un impacto real en su calidad de vida.

¿Qué significa prolapso?

Prolapso es el término que se le da a la caída de un órgano o parte del cuerpo de su posición normal. En el caso de los órganos pélvicos, el prolapso ocurre cuando los músculos y ligamentos que los sostienen se debilitan.

Noticia al Día conversó con los doctores Belkys Cañizales y Frank Solórzano, especialistas en Ginecología y Obstetricia, quienes explican a detalle sobre esta condición.

"El prolapso uterino ocurre cuando los músculos y ligamentos del suelo pélvico se debilitan, hasta el punto de no proporcionar sostén al útero", detalló la doctora Belkys Cañizales.

Asimismo explicó que a consecuencia de ello el útero se va a deslizar o descender hacia la vagina y en algunos casos sobresalir de ella.

Foto: cortesía

¿Por qué se produce el prolapso uterino?

La doctora explicó que el prolapso uterino es bastante común y más en aquellas mujeres que han tenido uno o más partos. También, indicó que existen otros factores que pueden generar esta condición, como el envejecimiento, la falta de estrógenos en la menopausia, un tumor pélvico u otras patologías que ejercen presión sobre los músculos pélvicos.

Sin embargo, hay otros factores que puede generarlo, de acuerdo a lo explicado por la ginecóloga, como dar a luz y que el bebé venga con un peso elevado, obesidad y estreñimiento prolongado.

Foto: agencia

Por su parte, el doctor Frank Solórzano, subrayó que entre las causas del prolapso uterino, se encuentra la laxitud de los ligamentos de los músculos del piso pélvico por factores hormonales o mecánicos, como es el caso de las mujeres multíparas.

Explicó que esta condición es muy probable que suceda en mujeres mayores de 50 años, especialmente en aquellas que han tenido partos vaginales o en las mujeres posmenopáusicas, pero también se puede presentar en mujeres jóvenes que hayan tenido múltiples embarazos y partos o antecedentes de parto instrumental.

Dr. Frank Solórzano: Foto: Cortesía

Manera de diagnosticarlo

La primera prueba para diagnosticar el prolapso uterino en la mujer consiste en realizar un examen pélvico.

Eso mostrará cuánto desciende el útero hacia la vagina:

Si el cuello uterino baja hasta la parte inferior de la vagina, el prolapso uterino es leve.

Si el cuello uterino baja por fuera de la abertura vaginal, el prolapso uterino es moderado.

Además, el médico puede solicitar a la paciente que ejerza tensión sobre los músculos pélvicos de la misma forma como si fuera a contener la orina. Así, el especialista podrá valorar la fuerza de los músculos pélvicos.

¿Cuál es su tratamiento?

La doctora Cañizales, afirmó que el tratamiento del prolapso dependerá de la magnitud de la condición, ya que hay prolapsos leves, los cuales no presentan síntomas en dónde solo se observa a la paciente.

Pero si bien, el tratamiento puede ir desde la observación médica hasta llegar a la cirugía, según lo explicado por la doctora.

Subrayó que el principal síntoma de esto, es la sensación de peso en los genitales del útero, sin embargo, los prolapsos de uterino leves no pueden presentar ningún tipo de molestia.

Por otro lado, el especialista Solórzano, indicó que en algunos caso, si el prolapso es grave, este puede causar dificultades para la evacuación e incluso generar mucho dolor.

En ese sentido, explicó que existen distintos tratamientos como: El conservador, no quirúrgico y el quirúrgico.

"Con respecto al tratamiento conservador, se presenta en los casos que son menos avanzados, es decir, están asignados a pacientes cuyo prolapso no sobrepasa al introito vaginal, en donde se puede ayudar a fortalecer los músculos del piso pélvico para evitar que siga descendiendo", manifestó el especialista Solórzano.

Agregó que en la actualidad existe una máquina en forma de asiento que funciona para hacer los ejercicios de Kegel, que tiene como objetivo fortalecer los músculos del piso pélvico. Subrayó que este aparato actualmente se encuentra en el país, sin embargo, no todos los consultorios lo tienen.

El doctor recomienda, en el caso de presentar esta patología, comer alimentos saludables, ricos en fibra, evitar levantar peso, controlar la tos en caso de que la tenga, y en pacientes que sufren obesidad, intentar bajar de peso.

Con respecto al tratamiento quirúrgico hay diferentes técnicas dependiendo del grado del prolapso, entre ellas están: La extracción del tejido laxado que se encuentra adicional en forma de protuberancia vaginal, de igual manera existen unas técnicas para sostener las estructuras pélvicas que son conocidas como cinchas, realizar histerotomía ya sea por vía vaginal o vía abdominal.

La vergüenza puede ser una barrera para tratarlo a tiempo

Una investigación hecha por la Universidad de Stirling, en Escocia, indica que la vergüenza, la falta de conciencia y el miedo a no tomarse los síntomas en serio actúan como barreras para las mujeres que buscan ayuda para sus problemas de salud pélvica.

Lee también: Recomendaciones para el cuidado de la salud después del chapuzón durante el Carnaval

Noticia al Día