Estas son las complicaciones que pueden tener los niños por el uso de la pirotecnia

La doctora neumopediatra, Julia Martínez, abordó las complicaciones que pueden tener los niños por el uso de la pirotecnia durante la temporada decembrina, en este sentido, explicó que la única forma que esto no perjudique es no usándola.

Subrayó que desde el punto respiratorio es un gran detomantes y advirtió que también pueden causar daño ocular.

«Por más pequeñitas que sean, son chispas de pólvora puede incidir. Puede dejar lesiones en la córnea, lesiones en oídos, lesiones en muchas partes, dependiendo del grado de explosión y detonación que hagan«.

«Hay que evitar el contacto con toda esta materia particulada de los restos de la pólvora. Lo ideal, lo más seguro, lo óptimo es no estar cerca, es no emplearlas, es no considerarles inocuas, sencillas e independientemente de nuestra cultura, de nuestras costumbres navideñas, evitar al máximo el contacto con las pólvoras porque hasta la distancia hace daño».

La especialista señaló que la materia más pesada cae y se descarta rápidamente, pero la más pequeñita puede tardar hasta 48 horas en caer.

«Las partículas más pequeñitas, los papelitos más chiquititos, el polvo más pequeñito puede quedar suspendido dos días y tú te lo inhalas y te lo respiras«.

Asma

En entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio, comentó que el 90% de los pacientes asmáticos ven común andar con un inhalador todo el tiempo o estar en la sala de emergencia de los hospitales, con dificultad para respirar y con sensación de tórax en opresión, oprimido.

Noticia al Día/Información de Unión Radio

«El 90% de los pacientes asmáticos no suelen percibir a veces la dificultad que tienen. Pero nosotros los metemos en una máquina que se llama espirómetro, que te mide esa capacidad pulmonar, que te mide volúmenes pulmonares, y se dan cuenta de que están inflamados con respuesta a medicamentos y afectados. Esa persona, por ejemplo, tiene su tórax diseñado para respirar y tener una capacidad de tres litros y medio de oxígeno, a veces respiran con un litro 800 o dos litros y medio, se acostrumbran a respirar mal».