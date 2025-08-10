Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH

El herpes, los hongos, los sarpullidos y el Virus del Papiloma Humano (VPH), son afecciones de la piel, cada una con causas y características distintas.

El herpes es una infección viral que causa ampollas dolorosas, mientras que los hongos son infecciones causadas por levaduras o mohos que pueden provocar picazón y descamación. Los sarpullidos son reacciones cutáneas diversas, desde irritaciones leves hasta alergias, y el VPH es un virus que puede causar verrugas genitales y, en algunos casos, cáncer

El VPH es causado por virus del papiloma humano (VPH) mientras que el herpes es causado por el virus del herpes simple (HSV). Hay más de 100 cepas de VPH y dos cepas de VHS. El HSV-1 generalmente causa llagas, aunque puede causar lesiones genitales a través del sexo oral. El VHS-2 es la cepa del virus que generalmente causa el herpes genital.

Por su parte, los hongos son infecciones causadas por hongos como la cándida. Estos pueden causar picazón, enrojecimiento, descamación y en algunos casos manchas blancas en la piel. Se tratan con antifúngicos, ya sean tópicos u orales

Los sarpullidos, por otro lado, son reacciones cutáneas inespecíficas que pueden tener diversas causas, como alergias, irritaciones, picaduras de insectos o enfermedades de la piel. Pueden manifestarse con enrojecimiento, picazón, protuberancias o ampollas.

El tratamiento depende de la causa subyacente, y puede incluir antihistamínicos, cremas con corticosteroides o evitar el desencadenante.

Lee también: Venezuela impulsa una investigación para la "detección temprana" del VPH

Noticia al Día