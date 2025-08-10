Domingo 10 de agosto de 2025
Principal

Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH

Los tratamientos varían dependiendo de la condición

Por María Briceño

Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El herpes, los hongos, los sarpullidos y el Virus del Papiloma Humano (VPH), son afecciones de la piel, cada una con causas y características distintas.

El herpes es una infección viral que causa ampollas dolorosas, mientras que los hongos son infecciones causadas por levaduras o mohos que pueden provocar picazón y descamación. Los sarpullidos son reacciones cutáneas diversas, desde irritaciones leves hasta alergias, y el VPH es un virus que puede causar verrugas genitales y, en algunos casos, cáncer

El VPH es causado por virus del papiloma humano (VPH) mientras que el herpes es causado por el virus del herpes simple (HSV). Hay más de 100 cepas de VPH y dos cepas de VHS. El HSV-1 generalmente causa llagas, aunque puede causar lesiones genitales a través del sexo oral. El VHS-2 es la cepa del virus que generalmente causa el herpes genital.

Por su parte, los hongos son infecciones causadas por hongos como la cándida. Estos pueden causar picazón, enrojecimiento, descamación y en algunos casos manchas blancas en la piel. Se tratan con antifúngicos, ya sean tópicos u orales

Los sarpullidos, por otro lado, son reacciones cutáneas inespecíficas que pueden tener diversas causas, como alergias, irritaciones, picaduras de insectos o enfermedades de la piel. Pueden manifestarse con enrojecimiento, picazón, protuberancias o ampollas.

El tratamiento depende de la causa subyacente, y puede incluir antihistamínicos, cremas con corticosteroides o evitar el desencadenante. 

Lee también: Venezuela impulsa una investigación para la "detección temprana" del VPH

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en

Falleció el actor Juan Carlos Ramírez conocido por sus papeles en "Rosario Tijeras", "Marea de pasiones" y "La Rosa de Guadalupe"

Juegos Panamericanos Junior ASU2025 inauguró con un espectáculo multicolor

Juegos Panamericanos Junior ASU2025 inauguró con un espectáculo multicolor

Venezuela logra bronce en sóftbol masculino de los Juegos Mundiales Chengdu 2025

Venezuela logra bronce en sóftbol masculino de los Juegos Mundiales Chengdu 2025

Adalberto Peñaranda jugará en el Deportivo Táchira

Adalberto Peñaranda jugará en el Deportivo Táchira

El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom

El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH

Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

Juramentaron la Cámara Municipal y Concejales de San Francisco para el período 2025–2029

Juramentaron la Cámara Municipal y Concejales de San Francisco para el período 2025–2029

Noticias Relacionadas

Nacionales

Estas son las licencias válidas para manejar en Venezuela

La licencia se caracteriza por grado
Al Dia

Enfermedades de transmisión sexual y turismo sexual: Un desafío global para la salud pública

Este fenómeno no solo afecta a las regiones de destino, sino que tiene implicaciones globales.

Al Dia

Venezuela celebra Semana Mundial de la Lactancia Materna

Desde 1 al 7 de agosto de cada año, mundialmente se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna
Salud

Claves para combatir la pérdida muscular

Richard Linares, preparador físico de misses y culturistas, destaca que lo mejor en estos casos es el ejercicio anaeróbico, principalmente el levantamiento de pesas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025