Este 4-Feb es Día Mundial contra el Cáncer

La lucha contra el Cáncer se celebra cada año el 4 de febrero. El objetivo es fomentar la prevención y sensibilización para disminuir las muertes prevenibles e incentivar la toma de medidas.

Esta fecha une a todo el planeta bajo un único lema para poner el foco en la lucha continua contra el cáncer. El objetivo de esta jornada es reducir el número de muertes evitables cada año a través de la concienciación sobre el cáncer en la población general, y presionando a los gobiernos para que emprendan más medidas contra esta enfermedad.

Noticia al Día/EhEcos