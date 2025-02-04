Domingo 17 de agosto de 2025
Este 4-Feb es Día Mundial contra el Cáncer

El cáncer es una enfermedad que no tiene fronteras y que nos afecta a todos en algún momento de la vida, ya sea directa o indirectamente

Por María Briceño

Este 4-Feb es Día Mundial contra el Cáncer
La lucha contra el Cáncer se celebra cada año el 4 de febrero. El objetivo es fomentar la prevención y sensibilización para disminuir las muertes prevenibles e incentivar la toma de medidas.

Esta fecha une a todo el planeta bajo un único lema para poner el foco en la lucha continua contra el cáncer. El objetivo de esta jornada es reducir el número de muertes evitables cada año a través de la concienciación sobre el cáncer en la población general, y presionando a los gobiernos para que emprendan más medidas contra esta enfermedad.

Noticia al Día/EhEcos

