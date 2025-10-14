Gingivitis: La enemiga silenciosa de tu sonrisa

La gingivitis, una afección que se manifiesta por encías rojas, sangrado y mal aliento, se presenta como una amenaza silenciosa para la salud bucodental. Esta patología, causada principalmente por la acumulación de placa bacteriana, afecta a millones de personas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades bucodentales constituyen una de las problemáticas de salud pública más serias a nivel global, impactando a cerca de 3.700 millones de personas.

La gingivitis es la fase inicial de la enfermedad periodontal y se caracteriza por la inflamación de las encías. Se estima que entre el 50% y el 100% de adultos y niños la padecen en algún momento de su vida, y casi la mitad de los adultos mayores de 30 años presenta algún trastorno en las encías. A menudo, los síntomas son sutiles, lo que dificulta su detección temprana. El enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado al cepillarse son los signos más comunes, junto con un mal aliento persistente.

Los expertos advierten que la falta de atención a estos síntomas puede tener consecuencias graves. En fases avanzadas, la gingivitis puede llevar a sensibilidad térmica, molestias al masticar y retracción de las encías. La ausencia de dolor inicial no debe ser un motivo para ignorar estos indicios, ya que su detección oportuna es clave para evitar complicaciones.

Los factores de riesgo para desarrollar gingivitis son variados. Además de una higiene bucal deficiente, cambios hormonales, condiciones médicas como la diabetes y ciertos medicamentos pueden aumentar la susceptibilidad. También se ha observado que los hombres, los fumadores y las personas en condiciones socioeconómicas adversas tienen mayor probabilidad de sufrir esta enfermedad.

La prevención es fundamental. Mantener una buena higiene bucal, reducir el consumo de azúcar y evitar el tabaco son algunas de las claves para combatir la gingivitis. Aunque la enfermedad es común, su tratamiento y prevención son accesibles para la mayoría, y es esencial que las personas se concienticen sobre la importancia de cuidar su salud bucodental.

