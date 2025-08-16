Gobernador Caldera activa Plan Cayapa de la Salud en la Farmacia Alto Costo del Zulia que atenderá pacientes oncológicos

El gobernador del Zulia, Luis Caldera, activó este viernes 15 de agosto el Plan Cayapa de la Salud en la Farmacia de Alto Costo del estado, la cual proporciona medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.

El mandatario zuliano tras recorrer los espacios de este centro especializado dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) y que se encuentra ubicado al lado del Hospital Dr. Adolfo Pons en la avenida Fuerzas Armadas, dio a conocer las obras que se ejecutarán en la infraestructura y que significará espacios agradables y dignos para los pacientes que acuden a retirar sus tratamientos, entregados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio para la Salud, de forma gratuita.

Foto: Cortesía

“Gracias al comandante Hugo Chávez, quien creó esta farmacia y todo el sistema de atención para las patologías de alto costo y que hoy, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro y de nuestra ministra del Poder Popular para la Salud; Magaly Gutiérrez, aquí está el Gobierno Bolivariano para dignificar estos espacios”, destacó el gobernador.

Entre las obras a ejecutar están la climatización, limpieza, impermeabilización, reparación de los baños, entre otros trabajos para que, “este espacio reciba con amor a los pacientes”, expresó el mandatario regional.

Foto: Cortesía

El gobernador marca el arranque del Plan Cayapa de la Salud en este centro acompañado del director del Hospital Dr. Adolfo Pons, René Martínez; representantes de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Social, junto a pacientes oncológicos que defienden el derecho a la salud y la vida.

Es de resaltar que este jueves 14 de agosto, el Gobierno Bolivariano del Zulia realizó la primera jornada de estudios especiales para pacientes oncológicos, como parte del Plan Cayapa de la Salud, en el Servicio de Radioterapia y Medicina Nuclear Dr. Jorge García Tamayo del Hospital Universitario de Maracaibo.

Esta atención se extenderá en distintos centros hospitalarios con el objetivo de fortalecer la Ruta Oncológica en la entidad, con el Plan Oncológico Yolimar Morales, anunciado por el gobernador Caldera, dirigido a más de 1.000 pacientes con entrega de medicamentos y realización de imágenes.

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa