Gobernador Luis Caldera entregó siete ambulancias y supera las 35 unidades en 90 días de gestión

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, reafirmó su compromiso con el pueblo al entregar 7 ambulancias a distintos municipios de la región. La iniciativa se encuentra enmarcado en Plan Cayapa de la Salud.

Por Arelys Munda

Gobernador Luis Caldera entregó 7 ambulancias y supera las 35 unidades en 90 días de gestión. Foto: Xiomara Solano.
El Gobernador del estado Zulia, Luis Gerardo Caldera, reafirmó su compromiso con la salud del pueblo zuliano este martes 23 de septiembre al liderar un acto de entrega de 7 nuevas ambulancias, que fortalecerán significativamente la red de atención médica del estado.

La iniciativa, enmarcada en el Plan Cayapa de la Salud, busca elevar la capacidad de respuesta y asistencia para consolidar esta región como un sistema de referencia en el país.

Durante el evento, el gobernador Caldera destacó la eficiencia de su gestión, al señalar que estas unidades elevan a 35 el número total de ambulancias incorporadas a la flota regional en tan solo 90 días de trabajo, lo que representa un avance sin precedentes en la modernización de los servicios de emergencia.

Foto: Xiomara Solano

Las seis unidades de soporte básico fueron distribuidas, estratégicamente, para optimizar los traslados y la atención primaria en zonas clave del territorio zuliano. Sus respectivos alcaldes y alcaldesas estuvieron presentes para recibir los vehículos, lo que subraya el trabajo articulado entre los cuatro niveles de gobierno:

  • Lucía Mavárez , alcaldesa del municipio Jesús María Semprún.
  • Luselia García , alcaldesa del municipio Miranda.
  • María Elena Beltrán , alcaldesa de la Guajira.
  • Yesika Alcántara , alcaldesa del municipio Simón Bolívar.
  • Edgar Labarca , alcalde del municipio Mara.
  • El municipio Jesús Enrique Lossada también estuvo representado en el evento.

Las ambulancias serán asignadas a centros asistenciales de alta demanda como el Hospital Casigua en el Sur del Lago, el Hospital Binacional de Paraguaipoa Dr. José Leonardo Fernández y el Hospital de Santa Bárbara del Zulia .

Foto: Xiomara Solano

Asimismo, la ambulancia avanzada, dotada de tecnología de punta y equipamiento de cuidados intensivos, ha sido incorporada a la red de salud del estado para atender casos de mayor complejidad, garantizando la atención oportuna y de calidad en situaciones críticas.

Foto: Xiomara Solano

Las unidades recibieron la bendición del Pbro. Nedward Andrade, en un emotivo acto que simboliza el compromiso humanitario y el valor de la vida en la gestión gubernamental.

Foto: Xiomara Solano

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Fotos: Xiomara Solano.

