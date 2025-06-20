Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Hospitalizado en EEUU el Padre Palmar: Será intervenido del corazón el lunes 23-Jun

Será sometido a una cirugía cardiovascular para colocarme dos bypass coronarios

Por Javier Sanchez

Hospitalizado en EEUU el Padre Palmar: Será intervenido del corazón el lunes 23-Jun
Foto. referencial
El padre José Palmar se encuentra hospitalizado en Florida, Estados Unidos, tras ser diagnosticado con pericarditis con infección, una condición que afecta el revestimiento del corazón, y será sometido a una cirugía de “bypass” coronario doble, informó desde su lecho de enfermo.

"Desde mi lecho de recuperación en un hospital de la Florida Central, les informo que, tras superar una pericarditis aguda, el próximo lunes 23 de junio seré sometido a una cirugía cardiovascular para colocarme dos bypass coronarios", dijo a través de su cuenta de Instagram.

Foto; Cortesía

Les ruego mantener la oración intensa y comprender que mi proceso de recuperación tomará entre tres a cuatro meses, pidió el sacerdote zuliano.

Palmar indicó que en los próximos días se someterá a lo que se denomina bypass coronario doble, procedimiento que requiere una cuidadosa recuperación. Debido a su situación de salud, todas las actividades pastorales del sacerdote han sido suspendidas por un período estimado de tres a cuatro meses, tiempo necesario para su recuperación postoperatoria.

El sacerdote expresó su petición de oraciones a la comunidad, solicitando apoyo espiritual por su salud y el éxito de la intervención quirúrgica a la que será sometido.

