Impulsan el fortalecimiento del sistema de salud en Zulia con reunión clave

El Ministerio del Poder Popular para la Salud llevó a cabo una importante mesa de trabajo en la Gobernación del Zulia. La reunión, instruida por el presidente Nicolás Maduro, la ministra Magaly Gutiérrez y el gobernador Luis Caldera, se realizó para impulsar el fortalecimiento del sistema público nacional de salud en la entidad.

El encuentro, liderado por los viceministros de salud, congregó a la secretaria y autoridad única de salud del Zulia, Dra. Noly Fernández, directores del sector, a nivel nacional, para abordar temas cruciales como el 1×10 del Buen Gobierno, el refuerzo de las Brigadas Comunitarias Militares para la educación y la salud (Bricomiles), la expansión de la Misión Sonrisa, la articulación de la red de salud en el estado y la implementación del Plan de las 7T.

La sinergia entre las autoridades nacionales y regionales demuestra el compromiso del Gobierno con la salud integral de la población zuliana. Este tipo de iniciativas son vitales para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención médica de calidad, consolidando así el bienestar en la región.

Foto: Cortesía

Entre los participantes estuvieron la viceministra de salud integral, Dra. Yuliana Ramos; el viceministro de hospitales, Dr. Jesús Osteicochea; la viceministra de salud colectiva, Dra. Luz Rodríguez; la viceministra de redes ambulatorias y presidenta de Barrio Adentro, Dra. Darling Marín; el viceministro de recursos, tecnología y regulación, Lcdo. José Miguel Medina; la directora nacional de salud indígena, Génesis Castro; la Dra. Valeria Gallego, representante de la Misión Sonrisa; la Dra. Yesenia Quintero, directora nacional de Atención a Personas con Discapacidad, y la Dra. Juliana Pacheco, directora nacional de Programas de Salud.

Foto: Cortesía

Este encuentro marca un paso significativo para unir esfuerzos y recursos, asegurando que el sistema de salud en Zulia, como lo ha planteado también el gobernador Luis Caldera, responda de manera más eficiente y efectiva a las necesidades de su gente.

Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa