La adicción es necesitar "veneno como el aire para respirar": Habla un experto

En cada esquina de la sociedad, la adicción se esconde bajo distintas formas: sustancias, conductas y relaciones que encadenan a quienes las padecen.

Es una enfermedad progresiva, caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación de la enfermedad, según un informe de la Comunidad de Madrid.

Esta afección no discrimina edad, género ni estatus social. Es un problema de salud pública que consume vidas y deja cicatrices imborrables en las familias y comunidades.

Justifican su adicción

La necesidad de consumir lleva a quienes padecen esta patología, a justificar sus acciones. Convierten este mal en una necesidad, como si se tratara del aire que respiran.

Para ello, el psicólogo David Quintero, quien se encuentra a cargo del Hospital Noriega Trigo, ubicado en el municipio San Francisco del estado Zulia, ofreció su opinión al respecto.

"Su accionar estará basado en conseguirla, y el peligro surge cuando no tienen acceso a ella. Si la persona está acostumbrada a costear su vicio y queda sin trabajo, buscará todas las formas posibles para obtenerla, desde mentir hasta delinquir e incluso matar", explicó el doctor Quintero para Noticia al Día.

¿Se puede dejar?

Una parte de la sociedad piensa que todo es cuestión de voluntad. "Puedes dejarla si quieres. Dices: ‘¡Hoy la dejo y ya!’, tan sencillo como eso".

"La vía más fácil o la deducción más sencilla es decir: ‘Si no quieres ser adicto o no la quieres consumir, no la consumas’. Pero la realidad es que esto va más allá. El problema no es solo dejarla, sino erradicar todo aquello que la rodea: su estilo de vida, las personas con las que se relaciona y la forma en que afronta su día a día. Todo ello es un proceso", explicó el especialista.

¿Es hereditaria?

Muchas personas alegan que la adicción puede ser hereditaria, lo que consideran un punto clave para entender el porqué de ciertas conductas y lo que podría llevar a alguien a ese mundo. Sin embargo, el psicólogo Quintero afirma que esas deducciones son falsas.

"La adicción no es hereditaria; está basada en la característica de la personalidad. Hay personas más propensas a recaer: aquellos que son caprichosos, intolerantes a muchas cosas, sumisos o manipulables. Si los padres son adictos, influirán en ese mal proceder, pero no lo transmitirán en los genes".

¿La adicción se cura?

La lucha de estas personas es de por vida. Ninguno se cura, solo se controla. Se mantienen en una constante batalla por superarse y salir de esa oscuridad.

"La enfermedad de la adicción se trata como el asma o la diabetes. Es una afección que afecta el cerebro y el cuerpo, y con tratamiento farmacológico y psicológico, la persona puede reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, la recaída siempre está a la vuelta de la esquina. La tentación y las ganas de consumir siempre estarán presentes. Si la persona sufre una pérdida, una separación o un evento inusual que no pueda afrontar, es probable que recaiga. Todo depende de la fuerza de voluntad que tenga", puntualizó Quintero.

La muerte, lo más cercano que tienen

Según el psicólogo Quintero, las personas que viven en las calles pueden morir sin que nadie se de cuenta. No es una cifra que manejen las autoridades competentes; simplemente se convierten en un muerto más y un adicto menos.

"En algún momento hemos escuchado sobre un indigente muerto en la C-1 y la gente sigue de largo, sin prestar atención. Aquí no hay entes públicos encargados de tratarlos, y los pocos que existen son costosos. Por lo tanto, lo más cercano que tienen es la muerte", acotó el doctor.

En su mayoría, el consumo de drogas arrastra a los jóvenes, puesto que son los más vulnerables y no tienen herramientas para enfrentarse a estas sustancias. Quienes se encuentran adentradas a ellas, luchan por recuperar su vida, y por ello, es fundamental ofrecerles ayuda.

