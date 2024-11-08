Llegaron al país 1 millón 200 mil vacunas contra la fiebre amarilla

Un total de 1 millón 200 mil vacunas contra la fiebre amarilla arribaron al país con el objetivo de seguir fortaleciendo el Sistema Público Nacional de Salud, en marco del programa ampliado de inmunizaciones, anunció el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, (IVSS) en su canal de Telegram.

En ese sentido, señalan que el programa garantiza la prevención de enfermedades y la protección del pueblo venezolano, gracias a los acuerdos internacionales que adelanta el Gobierno Bolivariano.

Cabe destacar que el pasado viernes la ministra de Salud y presidenta del IVSS, anunció que llegaron al país 70 mil medicamentos de alto costo.

El IVSS señala que todo forma parte de un logro que se suma al compromiso de brindar acceso a la salud de calidad para los venezolanos.

Fiebre amarilla

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha definido la fiebre amarilla como una enfermedad epidemiógena, transmitida por mosquitos infectados y prevenible mediante vacunación.

Señala la organización que el periodo de incubación de la fiebre amarilla es de tres a seis días. Muchas personas no experimentan síntomas. Sin embargo, otras presentan síntomas comunes son: fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, pérdida de apetito, náuseas o vómitos. En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en tres o cuatro días.

Cabe destacar que la OMS indica que “la principal medida para prevenir la fiebre amarilla es la vacunación. La vacuna contra la fiebre amarilla es segura y asequible, y una sola dosis es suficiente para conferir protección de por vida”.

La vacuna proporciona una inmunidad efectiva al cabo de diez días en el 80‑100% de las personas vacunadas, y al cabo de 30 días en más del 99%.

Se recomiendan medidas preventivas para evitar las picaduras de mosquitos, como aplicarse repelentes y ponerse ropa que minimice la exposición de la piel.

La Organización precisa que “un caso confirmado debe considerarse como brote en una población no vacunada, y debe ser investigado exhaustivamente en cualquier contexto”.

Lee también: Estas son las vacunas que están en el sistema público y en la red privada

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias