Llegaron al país más de 700 mil dosis de vacunas BCG procedentes de Irán

La ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, informó este sábado que llegó al país un cargamento de medicinas procedente de Irán a fin de fortalecer el programa de inmunización del país.

A través de su canal en Telegram, Gutiérrez indicó que al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía llegaron 700 mil dosis de vacunas BCG (tuberculosis), que fueron recibidas por Jesús Osteicochea, Viceministro de Redes de Salud Colectiva y Alberto Quintero, Viceministro de Aplicación del Conocimiento Científico del Mincyt y Presidente del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

“Esta acción refuerza el compromiso del gobierno con la salud infantil y representa un paso adelante en la lucha contra enfermedades prevenibles”, destacaron.

El arribo de estas vacunas de BCG al país corresponde a la cooperación conjunta entre Venezuela y la República Islámica de Irán, donde el Instituto de Pasteur de la ciudad de Teherán y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) intercambian experiencias de investigación científica y desarrollo.

El Ministerio de Salud anunció la realización de una jornada masiva de vacunación desde el domingo 27 de abril al 4 de mayo para inmunizar contra distintas enfermedades como BCG, Hepatitis B, Polio IPV, Polio Oral, Pentavalente Viral, Fiebre Amarilla, Sarampión y Toxoide.

A través de una nota de prensa, la cartera de Salud indicó que el operativo de vacunación -denominada “Celebración Bolivariana de Inmunización 2025”- tiene como objetivo primordial inmunizar a la población más vulnerable, incluyendo a niños menores de seis años, a los que tienen 10 años en edad escolar, mujeres embarazadas y la población indígena.

Estas jornadas se llevarán a cabo en todo el país donde la ciudadanía interesada debe acudir a los puntos dispuestos para vacunarse, principalmente en las plazas, instituciones educativas, CDI, ambulatorios, consultorios populares y en la zona de frontera.

Noticia al Día/Información de Unión Radio