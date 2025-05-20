Maracaibo se llena de energía: Alejandro Mata llega con “Herramientas de Conexión con el Ser”

Del 30 de mayo al 07 de junio en el Salón Llave de La Luz “abre tu corazón a la fuerza universal que nos une” Maracaibo se convierte en escenario de talleres transformadores liderados por Alejandro Mata @alexxmata, quien promete abrir espacios de reconexión con el Ser y sanación para los asistentes.

Desde el 30 de mayo hasta el sábado 7 de junio Mata estará en el salón Llave de la Luz, ubicado en el Centro Comercial Montielco en la avenida 5 de julio, ofreciendo experiencias enfocadas en la elevación y el despertar espiritual.

Alejandro Mata es venezolano de origen, y luego de varios años llevando su método y propósito a varios países de América, regresa a Venezuela para compartir espacios de crecimiento personal, sanación interna y expansión, titulados: "Herramientas de Conexión con el Ser", los cuales incluyen prácticas como: la activación de la Energía Kundalini, la Reconfiguración Biológica para reconectar con el Ser, y el Reseteo de Defensa para sanar el niño interior.

Dichas técnicas datan de tiempos milenarios y nos acompañan a reconectar con nuestro diseño original y divino, el cual se interrumpe por la bioincoherencia o desarticulación entre: pensar-sentir hacer, producto de una cultura escindida instalada siglos atrás en la que se concibe a la persona humana como un ser que por un lado tiene el cuerpo físico y por otro la mente y las emociones; siendo esta visión causante de formas de vida "normalizadas" en sociedades "civilizadas", pero que en realidad nos disocia de nuestra esencia divina, causando un estado de desequilibrio antinatural que conocemos como "enfermedad", vista como un problema y tratada solo desde las consecuencias, ignorando lo que la ocasionó.

Desde esta mirada la “enfermedad” no es un problema o amenaza, sino un llamado profundo de nuestro ser a mirarnos de nuevo con amor a nosotros mismos para retomar el camino de regreso a nuestra esencia.

Esta cultura de disociación se nutre con hábitos alimenticios que degeneran las funciones originarias de vida, exceso de vigilia alterando el ritmo circadiano, exposición excesiva a dispositivos electrónicos, poco consumo de agua, creencias limitantes, emociones atrapadas, desequilibrio entre lo masculino/femenino, lealtades familiares, las 5 heridas del alma, estructuras sociales fundamentadas en el consumismo, exacerbación del pensamiento lógico y represión de las emociones, desequilibrio entre el tiempo de descanso y trabajo, resentimientos, traumas, entre otras.

Las sesiones para los talleres están organizadas en 3 formatos: grupal de hasta 12 participantes, personalizado o colectivo en un espacio abierto de la ciudad. Las grupales se realizarán de lunes a viernes de 5 a 7 pm. Las personalizadas serán sólo los sábados a las 2.30 pm o 4:30 pm; durante las fechas antes mencionadas. La sesión colectiva está pautada para el viernes 06 de junio de 5 a 7 pm en un espacio abierto de la ciudad facilitando el contacto con la naturaleza.

Para maximizar la vivencia, es necesario tomar en consideración las siguientes recomendaciones: llevar ropa cómoda y fresca, medias, mat de yoga, antifaz y termo con agua. Asimismo, las condiciones previas de preparación son las siguientes: no consumir antiinflamatorios, antigripales, antialérgicos y pastillas para dormir las 24 horas previas a la sesión. No consumir alimentos dos horas previas a la sesión. Consumir poca agua dos horas previas a la sesión. Mata nos ha indicado que existen algunas condiciones de NO participación en las sesiones que se deben respetar, a saber: Personas con trastornos mentales, como esquizofrenia. Personas con cardiopatías no controladas y mujeres embarazadas.

La producción de los talleres está liderada por @alianzas_inteligentes en equipo con @sonmarcasquesuman y @llavedelaluz. Las inscripciones están abiertas desde ya mediante la cuenta de Instagram @alianzas_inteligentes y el número de WhatsApp +584146729750. ¡Regálate un espacio de reencuentro con tu Ser en las buenas manos de Alexx Mata!

