Niegan ola de contagios de VIH en Monagas

‎En el estado Monagas, desmienten que haya una ola de contagios del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en la ciudad de Maturín.

El coordinador del Programa de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH-Sida y Hepatitis en el estado, Alexis Guzmán, indicó que en lo que va de 2025 los casos han disminuido con respecto al mismo período del año pasado.

«Es importante hacer notar que no debemos correr falsos rumores porque eso crea alarma.. No es que no haya diagnósticos de VIH», indicó el especialista.

Guzmán indicó que disponen de una cantridad apropiada de retrovirales para atender a los pacientes durante todo este año.

«El programa de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y Hepatitis del estado Monagas le presta a apoyo a los estados Sucre, al estado Anzoátegui», aseguró.

El médico llamó a la población a utilizar preservativos para evitar contraer infecciones de transmisión sexual.

Noticia al Día / Unión Radio