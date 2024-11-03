ONTV insta al Estado a reactivar el sistema de órganos, células y tejidos: Un 10 % de los niños necesita trasplantes

Lucila Velutini, quien forma parte de la directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), instó al Estado venezolano a que reactive el sistema de procura de órganos, tejidos y células en el país.

En una entrevista que ofreció a Unión Radio, Velutini expresó que este sistema próximamente cumplirá 7 años y cinco meses de paralización y que desde entonces preocupa a miles de venezolanos que necesitan trasplantes con carácter de urgencia porque son muchos los que necesitan un corazón, un riñón, hígado o córnea para mejorar su calidad de vida o “para tener una segunda oportunidad” y no cuentan con un donante que les ayude.

No obstante, la vocera de la ONTV explicó que pese a la difícil situación, comentó que se están haciendo trasplantes solo en adultos mayores en el Centro de Diagnóstico Integral en El Paraíso, Caracas.

El 10 % de los niños necesitan un trasplante



Adicionalmente, Velutini aseguró que “miles de niños mueren por no tener un familiar que le pueda donar un órgano. El 10 % de los niños necesitan un trasplante porque llevan años recibiendo diálisis o insumos cotidianos”, dijo.

Por último, la representante de la ONTV agregó que para incentivar la donación de órganos la clave está en la educación y la sensibilización de la población y considera necesario que las personas conozcan los beneficios de la donación y así romper con los mitos que hay sobre el tema.

Noticia al Día/Unión Radio