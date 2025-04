“Para llegar al cuerpo ideal hay que trazarse metas realistas y sostenibles”

Así lo piensa la entrenadora personal y coach saludable, María Alejandra Gutiérrez, quien con su proyecto Healthylife by MG ha ayudado a más de 5.000 personas a mejorar sus hábitos alimenticios y sus físicos

María Alejandra Gutiérrez cree en la empatía con sus clientes. Foto: CORTESÍA

Cuando María Alejandra Gutiérrez quiso tener el cuerpo ideal, sentirse a gusto consigo misma, siguió el camino que muchos han emprendido sin resultados positivos. Sin siquiera imaginarlo, puso su salud física, su metabolismo y su ambiente hormonal en riesgo.

“Cuando llegué a mi peso ideal, me di cuenta que no me sentía yo, que no tenía energía; siempre me sentía cansada. Tuve que restringirme de muchas cosas que me gustaban solo para llegar tener el cuerpo que deseaba, y lo conseguí pero de una manera que no era saludable. Sé que, al igual que yo, muchas personas han pasado por esa misma vivencia, y ese fue mi impulso para lograr certificarme en Nutrición Deportiva”, dice esta joven venezolana que ha creado el proyecto Healthylife by MG, con el que a través de la asesoría personalizada ha ayudado a más de 5.000 personas a mejorar su relación con la comida, bajar de peso de manera saludable, mantener o incrementar el nivel de energía y aumentar su autoestima.

Con más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram, @healthylife_bymg, María Alejandra Gutiérrez se ha hecho un nombre como Personal Trainer y Coach de Salud por la efectividad de sus recomendaciones para “comer bien y ejercitarse”. Tanto es así que en los Premios Tacarigua de Oro Internacional no dudaron en reconocer su trabajo como la mejor en su área.

¿Cuál es el consejo más importante que le daría a una persona que quiere bajar de peso o mejorar sus hábitos alimenticios?

-Que establezca metas realistas y sostenibles; luego de eso, que busque el plan de acción, y en lugar de buscar cambios rápidos que se enfoque en cambios de hábitos progresivos para que pueda mantenerse a largo plazo y hasta convertirlo en un estilo de vida, no como una dieta restrictiva.

A lo que se refiere la especialista es a la necesidad de que las personas entiendan cómo funcionan sus cuerpos. “Es más sencillo de lo que imaginé y me habría ahorrado muchos años de errores si hubiese conocido antes las calorías correctas que necesitaba para mi edad, estatura, mi tipo de actividad física, mi peso…”, agrega.

En las redes sociales abundan “coaches” que ofrecen fórmulas milagrosas a aquellos internautas que desean tener buen físico, pero que no tienen una sólida formación. ¿Qué le diría a esas personas que buscan un especialista que los ayude?

-Cuando vas a buscar un especialista para que te ayude en tu proceso lo más importante es primero conectar con ese especialista, que te de buen feeling, buena vibra, buena energía y que te puedas identificar con esa persona ya que será la que te ayudará a cumplir tu objetivo, por lo que tiene que haber muy buena comunicación, empatía y entendimiento.

Y prosigue: “En mi caso, lo primero que hago es escuchar a mi cliente, escuchar sus necesidades, escuchar cómo se siente y lo que quiere lograr… Hoy en día necesitamos escuchar más”.

¿Cómo los convencería de que sigan sus recomendaciones?

-Yo no tengo que convencer a nadie; simplemente, tienes que hablar con la verdad, ser tú mismo y no prometer nada que no se pueda cumplir. Por ejemplo, decirle a esa persona que acude a ti que vas a lograr su cuerpo ideal, sería una mentira. A mis clientes siempre les digo que vamos a entrenar con una estructura, vamos a llevar una alimentación para lograr su objetivo, a hacer los cambios que sean necesarios para alcanzar la meta, pero disfrutando el proceso, sin enfocarnos tanto en el resultado final que llegará a su debido tiempo, mientras haga las cosas bien.

Finalmente, ¿existen la dieta o los ejercicios mágicos?

-Mágicos no, pero sí estratégicos para cada persona y para cada proceso, por eso es importante tener en cuenta la bio-individualidad, ya que no a todos nos funciona lo mismo, debemos tener en cuenta el tipo de trabajo de esa persona, el tipo de cuerpo, el tipo de entrenamiento, edad, estatura, porcentaje de grasa, cantidad de masa muscular, etc., y en base a eso, estructurar la alimentación o entrenamiento estratégico para el/ella.

María Alejandra Gutiérrez cree en la empatía con sus clientes. Foto: CORTESÍA

Lee también: Venezuela tendrá 10,52 millones de adultos con sobrepeso para 2030: Estima informe ‘World Obesity Atlas 2025’

Noticia al Día/Nota de prensa