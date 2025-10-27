Lunes 27 de octubre de 2025
Pausa a la "peita": Dejar de beber al menos un mes mejora la salud

El hígado deja de procesar alcohol y comienza a reparar el daño y reducir la inflamación.
mientras que los sistemas de neurotransmisores se reequilibran, lo que puede causar fluctuaciones iniciales en el estado de ánimo y el sueño, pero a largo plazo conduce a una mejora de la concentración y el estado de ánimo.

Por Javier Sanchez

Pausa a la
Apartar el alcohol durante treinta días puede convertirse en una buena experiencia, tanto para el organismo como para la mente del bebedor. Hacer una pausa a la "peíta" diaria o semanal puede resultar muy beneficiosa a los principales órganos del consumidor

El organismo se recupera al dejar de beber alcohol, iniciando procesos de sanación casi inmediatamente. Entre los beneficios se incluyen la mejora del sueño, la rehidratación, la reducción de la inflamación y el mejor funcionamiento del hígado, mientras que a largo plazo se pueden notar mejoras en la salud cardiovascular, el estado de ánimo, el peso y la claridad mental.

En países donde el consumo forma parte de la rutina en la vida social y cultural, personas advierten el alcance real que tiene una pausa voluntaria en los hábitos de consumo. Reducir o eliminarlo, incluso durante solo un mes, puede generar mejoras notables en la salud física y mental.

Para el Centro de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), limitar o suspender su ingesta disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, hepáticas, hipertensión arterial, ictus, trastornos digestivos y varios tipos de cáncer.

Dejarlo ayuda a mejorar la calidad del sueño, el estado de ánimo y la salud emocional, al reducir síntomas de ansiedad y depresión. Estas mejoras no dependen de una abstinencia absoluta ni de períodos prolongados: sencillamente, cada reducción sostenida en el tiempo se asocia con beneficios para el organismo y la mente.

Recuperación

Hallazgos científicos recientes muestran que abandonar el alcohol al menos por un mes trae consigo beneficios que trascienden cualquier expectativa. El seguimiento realizado a seis meses después revela que los beneficios no fueron fugaces. La mayoría continuó con una reducción significativa en el consumo de alcohol y mostró menos síntomas asociados a trastornos vinculados a la bebida, como dificultades para moderar la ingesta o cambios bruscos en el ánimo.

Proyectos como el denominado Enero Seco (Dry January) que es una iniciativa global que invita a las personas a abstenerse de consumir alcohol durante todo el mes de enero. En ese tono, cada jornada se traduce en mejoras fisiológicas y psicológicas, abriendo camino a una relación más consciente con la propia salud y el bienestar personal.

Cambios: nutrición, peso y sueño

Las bebidas alcohólicas aportan un considerable número de calorías extras y los especialistas en el tema aseguran que reduce las inhibiciones y puede llevar a comer en exceso. Estos factores explican por qué quienes abandonan el alcohol observan una pérdida de peso y una mejoría en su salud metabólica en tan poco tiempo.

El consumo está asociado al riesgo de que aparezcan enfermedades no transmisibles, como enfermedades hepáticas, enfermedades cardiacas y distintos tipos de cáncer, así como trastornos de salud mental y del comportamiento, como la depresión, la ansiedad y los trastornos por consumo de bebidas alcohólicas.

El sueño es otro aspecto positivamente afectado. Kelly-Weeder, uno de los investigadores advierte que el consumo de alcohol perjudica el descanso profundo, alterando el ciclo del sueño. Al dejar de beber, los bebedores notan que mejora la calidad de sus noches, lo que repercute positivamente tanto en la salud mental como física.

AddicciónCenter/Foto: Cortesía

