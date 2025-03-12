Pediatras venezolanos preocupados ante alerta de sarampión en las Américas

En medio de la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre un brote de sarampión en las Américas, la Dra. Elvia Badell, médico pediatra y Presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP), expresó la preocupación de la comunidad pediátrica venezolana por el aumento de enfermedades infectocontagiosas que son inmunoprevenibles.

"Para los pediatras venezolanos nos causa una preocupación terrible aquellas enfermedades infectocontagiosas que son inmunoprevenibles, que la vacuna no está a disposición de todos, rotavirus, neumococo y otras", afirmó.

Lee también: OMS alerta brotes de sarampión en la mitad de los países del mundo

Noticia al Día/Información de Unión Radio