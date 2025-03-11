"Pertenecer al gremio de la medicina es una bendición": Dr. Ramón Fernández

En una complicada jornada y con el paso restringido en el área de quirófano de uno de los centros médicos más concurridos de la ciudad el Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM), el doctor Ramón Fernández, médico en Cirugía General desde 2018 y residente del segundo año en Cirugía Cardiovascular, atendió al equipo reporteril de Noticia al Día, para conversar sobre la esencia del médico en su día.

Fernández indicó que pertenecer al gremio de la salud es una bendición.

"Es una bendición atender a las personas siempre con la intención de mejorar la calidad de vida de los pacientes que están en nuestras manos, además de agregarle un sentido humano en el trato, conversar con ellos para sacarlo adelante", explicó el especialista.

Foto: Xiomara Solano

El egresado de la Universidad del Zulia (LUZ), indicó que ser médico es un sueño que se tiene desde que es joven y que cumplirlo es una meta que muchos aspiran.

"Luchar cada día con los pacientes genera un sentido de pertenencia", puntualizó el médico.

Aprovechando el Día del Médico en el país, envió un mensaje a los miles de jóvenes que anhelen estudiar o se encuentran a mitad de la carrera a no decaer, aconsejándoles seguir adelante y no rendirse teniendo en cuenta que las dificultades pasarán.

Lee también: 10 de marzo: Día Nacional del Médico

Noticia al Día

Fotos y videos: Xiomara Solano