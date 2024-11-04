¿Quiénes están más propensos a desarrollar epilepsia?

La epilepsia, esa condición que provoca convulsiones recurrentes, afecta a gente de todas las edades y razas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 50 millones de personas luchan contra esta batalla.

Aunque parezca increíble,hay ciertos factores que aumentan el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Diversos estudios han identificado factores de riesgo que pueden predisponer a un individuo a desarrollar epilepsia.

Algunos de estos factores incluyen antecedentes familiares de epilepsia, lesiones cerebrales traumáticas, infecciones del sistema nervioso central, y trastornos del desarrollo neurológico como el autismo .

Además, la edad también juega un papel crucial en la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. La epilepsia es más común en niños menores de 2 años y en adultos mayores, especialmente aquellos que sufren de enfermedades neurodegenerativas.

Un estudio realizado por la Universidad de Toronto encontró que las tasas de epilepsia aumentan significativamente en personas mayores de 65 años.

El uso de drogas recreativas, el abuso de alcohol y la falta de atención médica adecuada durante episodios de fiebre alta en la infancia también son elementos que pueden contribuir a la aparición de convulsiones en algunos individuos.

Noticia al Día / RCN Noticias