Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

El pasado viernes 15 de agosto, se llevó a cabo el acto de toma de posesión del nuevo Coordinador del Programa de Salud Bucal de la Secretaría de Salud del estado Zulia, bajo el liderazgo de la Dra. Noly Fernández.

El evento contó con la presencia de la Directora de los Programas de Salud de la Gobernación del estado Zulia Dra.Yenny García además del Dr. Elkin Villero Representante del Despacho de la Secretaría de Salud y Miembro de la Junta Directiva del Colegio de Odontólogos de Venezuela.

La responsabilidad fue asumida por el Dr. Rafael Cabrera Colmenares, quien reemplaza en el cargo a la Dra. Aniuska Acosta.

Durante el acto, el nuevo Coordinador del Programa de Salud Bucal expresó su compromiso para trabajar junto a su equipo en un abordaje integral en todos los municipios de la región zuliana, con el objetivo de identificar las necesidades odontológicas de la población y ofrecer respuestas oportunas.

Noticia al Día/Nota de prensa