Red de Amigos de Personas con Diversidad Funcional entrega prótesis a la niña Angélica María Estrada

La Asociación Civil sin fines de lucro, Red de Amigos de Personas con Diversidad Funcional, realizó entrega de una prótesis a la niña Angélica María Estrada, de 8 años de edad, quien nació con síndrome de bandas amnióticas, por lo que requería una prótesis de miembro inferior izquierdo.

La @redeamigosve ha venido desarrollando actividades desde el pasado 4 de mayo del presente año, con una carrera/caminata 5k, titulada "Una Prótesis para Angélica". El evento deportivo se llevó a cabo en el Parque Vereda del Lago y reunió a unas 200 personas que recorrieron los 5k, con el propósito de conseguir la prótesis de la niña.

Finalmente, el día jueves 19 de junio, se hizo entrega de la prótesis a la niña en las instalaciones de Ortopedia Zulia en la ciudad de Maracaibo.

Es importante destacar que la Red de Amigos de Personas con Diversidad Funcional, es una Asociación Civil sin fines de lucro que nació con la finalidad de promover la inclusión plena de las personas con discapacidad en la vida familiar, comunitaria y laboral, mediante actividades que fomenten la sensibilización social y la participación conjunta del sector público, privado y las comunidades.

Por su parte, la Presidenta de esta institución, Jenny Bravo, agradeció la colaboración de instituciones públicas y privadas como el Sistema de Salud Madre Rafols, Farmacia SAAS, Ortopedia Zulia y a la comunidad zuliana, por solidarizarse con esta iniciativa que permitió lograr esta prótesis, que sin duda ayudará a la niña Angélica María Estrada a vivir una infancia a plenitud junto a su familia.

Concluyó refiriendo que seguirán trabajando arduamente para lograr ayudar a la mayor cantidad de personas con este tipo de problemas de salud y solucionarlos, promoviendo la inclusión y solidaridad.

