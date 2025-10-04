Sábado 04 de octubre de 2025
Salud

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Este 3 de octubre desde el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) la División de Planificación, Docencia e Investigación…

Por Ernestina García

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia
Este 3 de octubre desde el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) la División de Planificación, Docencia e Investigación de la institución (DIPLADOIN) realizó el acto de entrega de 144 reconocimientos a los participantes de los cursos "Teórico-Práctico en Gestión Integral de Medicina Ocupacional en los Hospitales Públicos" y "Teórico-Práctico para Auxiliar de Radioterapia" en el Auditorio "Dr. Jesús María Ludovic" de la Facultad de Medicina de LUZ.

La actividad fue presidida por los doctores: Oneida Osorio Muñoz, Directora General del SAHUM; Lina Aguilera, presidenta de la Red Oncológica del Zulia; Jarohabert Finol, Jefe de DIPLADOIN; Diego Escobar, Coordinador Docente y el abogado Edwin Andrade, Jefe de la Dirección de Talento Humano.

Sobre el evento, la doctora Osorio Muñoz, expresó "estamos honrando al personal, pues con su esfuerzo y su dedicación fomentan sus aprendizajes para reforzar sus conocimientos y seguir adelante".

Asimismo, el doctor Escobar, subrayó, "al culminar estos meses de trabajo y dedicación, celebramos no solo un logro académico, sino el nacimiento de profesionales con un nuevo conocimiento en la historia de la Gestión Integral de la Salud Ocupacional y la Radioterapia. Cada uno de ustedes ha demostrado un compromiso ético y responsable con la cátedra impartida".

Merecidos Reconocimientos

Los participantes fueron premiados con botones al mérito, placas para los Servicios del SAHUM y certificados a la dedicación de los empleados que hicieron posible el evento.

Al respecto, el doctor Finol, destacó, "después de tantos meses de formación, hemos logrado desarrollar profesionales capacitados, para poder ejercer en la parte de Radioterapia y en el área de Gestión en Salud Ocupacional".

Con este acto de distinciones, el SAHUM reafirma su dedicación con la formación continua de su personal, asegurando que la calidad de atención y el bienestar de los pacientes sean la prioridad.

Noticia al Día

