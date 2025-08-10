Sociedad Venezolana de Anestesiología pide esclarecer muertes de cinco niños venezolanos en Chile

La Sociedad Venezolana de Anestesiología (SVA) emitió un comunicado este sábado, 9 de agosto, en respuesta a la muerte en Chile de al menos cinco niños venezolanos luego de recibir anestesia general.

La SVA exigió una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, al tiempo que condenó cualquier forma de segregación contra la población venezolana.

En su pronunciamiento, la organización venezolana exhortó a que las investigaciones se realicen con una base científica y ética de alto nivel, rechazando especulaciones sin fundamento. "Solo mediante un estudio objetivo y multidisciplinario será posible garantizar la seguridad de los procedimientos anestésicos", destaca el comunicado.

Este pronunciamiento surge después de que la Sociedad de Anestesiología de Chile (SACH) mencionara la posibilidad de un marcador epidemiológico en los pacientes. La SVA, que mantiene contacto con las autoridades de salud venezolanas y sus homólogos en la región, advirtió sobre los peligros de estas declaraciones.

La SACH había señalado la existencia de una "mutación de un gen mitocondrial idéntica a seis casos presentados en España, también con niños de origen venezolano".

La SVA calificó de "injusto y socialmente perjudicial" culpar a un grupo étnico o nacional sin pruebas concluyentes. Argumentó que segregar los servicios de salud a la población venezolana podría poner en riesgo la seguridad de otros grupos, al enfocar las complicaciones en una población específica.

El comunicado concluyó con un llamado a la prudencia y responsabilidad comunicacional de las organizaciones científicas y profesionales de la salud. La Sociedad Venezolana de Anestesiología extendió sus condolencias a las familias afectadas por esta lamentable situación, esperando que la investigación arroje luz sobre las causas de estas trágicas muertes.

"Sugerimos a todos los anestesiólogos, reportar incidentes clínicos a las autoridades competentes (…) Cualquier pérdida de una vida, especialmente en la infancia, representa una tragedia que debe ser abordada con el mayor rigor científico y humano", agregó el comunicado.

