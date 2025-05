Tener buen equilibrio es el mejor indicativo de envejecimiento saludable

El envejecimiento es inevitable, pero afecta de diferente forma a cada persona y existen una serie de parámetros que pueden predecir cómo influye la edad sobre nuestro organismo y nuestras capacidades para desenvolvernos en las actividades diarias.

Un nuevo estudio ha revelado ahora que el tiempo que una persona puede permanecer de pie sobre una pierna es una medida más reveladora del envejecimiento, que los cambios en la fuerza o la forma de caminar. Los hallazgos se han publicado en la revista PLOS ONE .

Un buen equilibrio, la fuerza muscular y una marcha eficiente contribuyen a la independencia y el bienestar de las personas a medida que envejecen. La forma en que estos factores cambian y a qué ritmo puede ayudar a los médicos a desarrollar programas para garantizar un envejecimiento saludable. De forma individual, las personas pueden entrenar su equilibrio sin equipo especial y trabajar para mantenerlo a lo largo del tiempo.

Alteraciones en el equilibrio que contribuyen a caídas en los mayores

En este estudio, 40 personas sanas e independientes mayores de 50 años se sometieron a pruebas de marcha, equilibrio, fuerza de agarre y fuerza de rodilla. La mitad de los participantes tenían menos de 65 años y la otra mitad tenía 65 años o más.

En las pruebas de equilibrio, los participantes se colocaron de pie sobre plataformas de fuerza en diferentes situaciones: sobre ambos pies con los ojos abiertos, sobre ambos pies con los ojos cerrados, sobre la pierna no dominante con los ojos abiertos y sobre la pierna dominante con los ojos abiertos. En las pruebas con una sola pierna, los participantes podían mantener la pierna sobre la que no estaban de pie en el lugar que querían. Las pruebas duraron 30 segundos cada una. Estar de pie sobre una pierna (específicamente la no dominante) mostró la mayor tasa de deterioro con la edad.

