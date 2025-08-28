Después de un trasplante de corazón, son muchos los obstáculos que puede enfrentar el ser humano, tanto así que el individuo puede experimentar una montaña rusa en cuanto a sus emociones: ansiedad, miedo, alegría e incertidumbre por lo que pueda pasar.

El órgano responsable de bombear sangre al cuerpo es a menudo considerado como una fuente de amor, sentimientos, emociones y el autor de definir el foco de los rasgos de personalidad, sin embargo, es bueno prestar atención, investigar y estudiar en qué medida perjudica la salud para buscar ayuda a tiempo.

La Fundación cardiovascular de Colombia declaró que hay sensaciones e impactos que son naturales de los procesos que se vivieron y desaparecen al poco tiempo, provocando cambios y alteraciones psicológicas difíciles de controlar, requiriendo con un médico tratamiento profesional.

Los especialistas de trasplantes de corazón declaran que, aunque el órgano fallecido sea reemplazado siempre los sentimientos, emociones, salud mental y la personalidad del paciente estarán permanentemente vinculadas con el núcleo mental.

La organización tambien declaró que los pacientes sufren de trastornos comunes como:

Trastornos de ansiedad: Surgen especialmente cuando el paciente recibe el alta hospitalaria y debe regresar a su hogar e iniciar una fase de cuidados en casa, modificar ciertas conductas con respecto a la alimentación, actividad física y toma de medicamentos para evitar procesos de infección o rechazo del nuevo órgano.

Por ello, es perjudicial para el enfermo no contar con la tranquilidad que necesita ya que necesita también estar acompañado de su familiares y sus respectivos cuidados médicos.

El paciente, aparte de ese trastorno también puede sufrir sobre el estado de animo que implica como síntoma principal la tristeza y delirar acerca de quien fue el donante del órgano con respecto a imaginar los rasgos físicos y emocionales del donante sintiendo culpa por el deceso del donador .

Recibir un tratamiento saludable aumenta la confianza del paciente para afrontar el proceso de aceptación y llevar a cabo un nuevo estilo de vida.

Noticia al dia/ Fundación Cardiovascular de Colombia/ Jesús Fernández Pasante