Venezuela tiene software que detecta el cáncer de mama y tiroides

La mamografía y el ultrasonido son herramientas cruciales para la detección temprana del cáncer de mama. Hoy en día, la inteligencia artificial (IA) ha revolucionado estos estudios, permitiendo a los radiólogos utilizar software avanzado para mejorar la precisión en el análisis e interpretación de las imágenes.

Una de las innovaciones más destacadas es Koios, una herramienta de IA que se distribuye en Venezuela y permite a los especialistas entregar resultados inmediatos a sus pacientes, eliminando la espera de 24 horas.

El doctor Oswaldo Ramos, radiólogo y director de la Unidad de Imagen del Centro Clínico Universitario Sagrada Familia de Maracaibo, ha destacado los avances en radiología gracias a esta tecnología. Según Ramos, la experiencia ha sido notable en la evaluación de pacientes con patologías de mama y tiroides, logrando identificar lesiones sutiles que podrían pasar desapercibidas con métodos convencionales.

Con más de 30 años de experiencia, el doctor Ramos también coordina la Comisión de Inteligencia Artificial del Colegio Venezolano de Radiología. Él subraya que el uso de este software no solo mejora la precisión del diagnóstico, sino que también reduce las biopsias innecesarias.

En el contexto del mes contra el cáncer de mama, es importante recordar que una de cada ocho mujeres puede desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida, siendo el riesgo mayor en mujeres hispanas o afrodescendientes. Por ello, se recomienda realizar mamografías a partir de los 35 años.

Para disminuir el riesgo de cáncer de mama, se aconseja llevar una dieta balanceada y rica en fibra, hacer ejercicio al menos 30 minutos diarios, y evitar el consumo de tabaco y alcohol.

