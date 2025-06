Siete planetas se alinearán este 28-Feb en cielo nocturno y esto es lo que puede ocurrir, según Francys Trujillo

El próximo 28 de febrero siete planetas se alinearán y los amantes de la astrología disfrutarán de este espectáculo nocturno en le cielo.

Este fenómeno no se repetirá hasta el año 2492, segùn los expertos en la materia. Este evento no es solo para atraer sino para limpiar. La luna nueva en piscis , luna negra porque no brilla , es también la preparación para los 2 eclipses de marzo 2025, uno de luna el 14 y otro de sol el 29, según la astrologa Francys Trujillo estos acontecimientos enmarcados en full energía no deben desaprovecharse.

A la vez, tenemos una Alineación Planetaria que traerá mucha energía a nuestro planeta tierra, vibración de paz , fin de algunas guerras, alianzas de ciertos países , con la singularidad de que vienen sismos por encima de 7 , erupciones Volcánicas extremas que llevaran a mover ciertas poblaciones de latitud.



Así estarán los planetas en el cielo del 28 de febrero:



Sol, luna, mercurio , Saturno ,Neptuno en piscis , Venus en aries, Urano en Tauro, Júpiter en géminis, Marte en cáncer ,Plutón en acuario, un orden sorprendente.

Trujillo asegura que es posible que venga cierto Evento en el Vaticano, algo que traerá movidas ,cambios , transiciones contundentes.

Son cinco planetas en piscis , lo que acusará eventos singulares en mares y océanos cerrando el mes de febrero y abriendo el mes de marzo, las movidas vienen por mares costas, Puertos Internacionales, Muelles podrían desaparecer, hundimientos de muchos barcos en este temporada, olvídese de los cruceros y tomen previsiones.

Recomendaciones para el público

En esta temporada de alienación planetaria, Eclipses, mercurio retrogrado, el consejo es ordenar lo legal , cuidarse la salud , evitar riesgos , cuidarse en viajes , son semanas para realizar limpieza energética en casa , Alquimias , Alcanfor y Sahumerio para disipar las interferencias energéticas.

Noticia al Día