Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Jocelyn Gálvez y Nick Jahn llevaban 10 años de relación cuando decidieron tener su primer hijo. Sin embargo, para esta pareja de California su alegría y sorpresa fue mucho mayor luego de que les anunciaran que estaban esperando trillizas.

Tras múltiples cuidados, por tratarse de un embarazo de alto riesgo, nacieron las bebés idénticas, un caso muy poco frecuente.

Aunque parezca casi imposible, concebir trillizos idénticos, aunque es bastante raro, es posible. No existe una estadística consistente sobre la probabilidad de tener trillizos idénticos. Sin embargo, las cifras generalmente aceptadas rondan entre uno en 60 mil y uno en 200 millones de embarazos. No hay consenso sobre la probabilidad, e incluso los expertos no se ponen de acuerdo. Esto puede deberse a que se cree que hay una disminución natural en el número de trillizos idénticos que continúan desarrollándose hasta el nacimiento. Por otro lado, las cifras reales simplemente no se pueden explicar.

