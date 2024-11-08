Venezolano en Alemania triunfa con perros calientes a lo criollo

Víctor Armas, un venezolano que emigró a Alemania, ha encontrado su camino en el mundo de la gastronomía a través de un emprendimiento que ha capturado la atención de locales y turistas: El Chamo Venezuelan Street Food. Antes de su llegada a Alemania, Armas no tenía experiencia en el sector, pero al comenzar a trabajar en un popular local de arepas en Berlín, descubrió su talento para la cocina.

Al evaluar el mercado gastronómico alemán, se dio cuenta de que los hot dogs no se servían con la misma variedad de ingredientes que en su país natal, donde son comunes las salsas, el queso amarillo y otros acompañamientos. El joven venezolano decidió lanzar su propio carrito de perros calientes, inspirándose en los sabores y presentaciones típicas de Venezuela.

Inicialmente, su menú incluía solo perros calientes y papelón con limón, una bebida tradicional venezolana. Sin embargo, con el tiempo ha logrado expandir su oferta, añadiendo pepitos de carne y golfeados, un postre de masa de harina con canela y queso.

Armas, de 35 años, tiene grandes planes para el futuro de su negocio. Aspira a incluir pepitos mixtos, hamburguesas 4×4 y una variedad más amplia de platos típicos venezolanos.

A pesar de ser un emprendimiento reciente, El Chamo ha tenido una gran acogida en Berlín, gracias a la apertura de los alemanes hacia otras culturas y su curiosidad por probar nuevas gastronomías. La historia de Víctor Armas es un ejemplo inspirador de cómo la pasión y la creatividad pueden prosperar en un nuevo hogar.

Hot dogs con sabor venezolano

«El Chamo Venezuelan Street Food» inició en julio de 2023 y desde ese momento la acogida entre los nacionales y turistas “es excepcional”. Su talento y sazón ha generado que el venezolano expanda su carrito y se convierta en un puesto conocido en el mercado gastronómico de la capital.

Tal Cual