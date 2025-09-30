La Fundación Nuevas Bandas ha revocado la suspensión de su edición 35, anunciando que el festival sí se celebrará en la Concha Acústica de Las Delicias, en Maracay.

Lo más destacado es que el talento marabino tendrá un lugar protagónico: R1tval, banda nativa de Maracaibo y ganadora de la edición pasada, estará presente como invitada especial.

El festival ha sido reprogramado para el sábado 11 de octubre, luego de que la organización superara los obstáculos financieros. El comunicado oficial confirmó que la Alcaldía de Girardot reafirmó su apoyo, lo que permite al festival retomar su rol como la plataforma musical más importante del país.

El regreso de la final asegura que el escenario de Maracay mostrará lo mejor del rock emergente. Los ocho proyectos finalistas competirán por el galardón de este año, pero la verdadera celebración será la actuación de los ganadores de 2024.

R1tval, la aclamada banda marabina, subirá a la tarima como invitada especial para mostrar el talento que le valió el premio anterior. Su presencia garantiza una fuerte representación de Maracaibo en el evento, confirmando que la movida musical de Maracaibo sigue siendo fundamental para la escena nacional.

Noticia al Día / José Montiel / Pasante