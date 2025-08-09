167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Venezuela estará representada por 167 atletas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se celebrarán del 9 al 23 de agosto en Paraguay. La delegación nacional participará en 21 deportes y 31 disciplinas, incluyendo BMX freestyle, karate, atletismo, triatlón, tenis de mesa, tiro con arco, remo, esgrima, bádminton, voleibol, judo y vela.

Durante el acto de abanderamiento realizado en Caracas, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez entregó el pabellón nacional a los atletas Marena Juncosa (karate) y Brian Ruiz (lucha grecorromana), quienes fueron designados como abanderados oficiales de la delegación venezolana

Venezuela buscará superar su actuación en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, celebrada en Cali-Valle 2021, donde obtuvo 36 medallas y ocupó el undécimo lugar del medallero.

“Traigan los premios que Venezuela merece”, expresó Rodríguez, quien destacó que los atletas representan “el espíritu del pueblo venezolano venciendo las dificultades”.

