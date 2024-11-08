22 atletas representarán a Maracaibo en los Juegos Nacionales y Paranacionales Oriente 2024

Más de 7.176 atletas de todo el país asistirán a esta cita deportiva que inicia este 8 de noviembre. Willinton Argote, presidente del IMDEPREC, expresó su orgullo por la representación marabina.

Un total de 22 atletas, promesas del deporte marabino, están listos para representar a la ciudad en los XXI Juegos Deportivos Nacionales y los III Paranacionales Oriente 2024.

Foto: IMDEPREC

Estos jóvenes, provenientes de las escuelas de iniciación deportiva de la Alcaldía de Maracaibo, participarán en diversas disciplinas, destacando el atletismo y el fútbol de salón.

La cita deportiva se llevará a cabo este 8 de noviembre en el estado Sucre y contará con la participación de más de 7.176 atletas de todo el país. Maracaibo, fiel a su tradición deportiva, buscará dejar en alto el nombre de la ciudad.

Foto: IMDEPREC

Entre los atletas marabinos que destacan se encuentran Bárbara Ávila, Keyler Moreno y Cristian Rodríguez, quienes demostraron un gran potencial en sus respectivas disciplinas. Ávila y Moreno, especialistas en atletismo, participarán en pruebas de velocidad y fondo, mientras que Rodríguez representará a Maracaibo en el fútbol de salón.

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (IMDEPREC) logró conformar un equipo completo, con atletas que competirán en diversas pruebas de atletismo, desde los 100 metros planos hasta los 400 metros.

Foto: IMDEPREC

Además, del atletismo y el fútbol de salón, otras disciplinas estarán representadas en la delegación marabina. Willinton Argote, presidente del IMDEPREC, expresó su orgullo por los atletas marabinos y los animó a dar lo mejor de sí en esta importante competencia. "Estos jóvenes son el futuro del deporte en nuestra ciudad y estoy seguro de que nos representarán con gran honor".

Tras una preparación rigurosa y el apoyo de la ciudad, los atletas marabinos se sienten confiados de alcanzar grandes logros en los Juegos Nacionales y Paranacionales Oriente 2024. La delegación marabina está lista para demostrar su talento y conquistar nuevas metas.

Foto: IMDEPREC

Noticia al Dia / IMDEPREC