26 peloteros venezolanos figuran en la postemporada 2025 de las Grandes Ligas

La postemporada 2025 de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB) comenzó con una gran participación venezolana, reafirmando el impacto del talento criollo en el mejor beisbol del mundo.
Un total de 26 peloteros venezolanos forman parte de los rósters de diez de los 12 equipos clasificados, consolidando la presencia nacional en esta fase decisiva del campeonato.
Representación venezolana por liga
Liga Americana:
Marineros de Seattle: Eduardo Bazardo, Leo Rivas, Eugenio Suárez
Azulejos de Toronto: Anthony Santander, Andrés Giménez
Tigres de Detroit: Gleyber Torres, Keider Montero
Guardianes de Cleveland: Brayan Rocchio, Gabriel Arias
Medias Rojas de Boston: Wilyer Abreu, Carlos Narváez
Liga Nacional:
Phillies de Philadelphia: Jesús Luzardo, Ranger Suárez, Rafael Marchán
Cerveceros de Milwaukee: William Contreras, Jackson Chourio, Andruw Monasterio
Cachorros de Chicago: Daniel Palencia, Moisés Ballesteros
Dodgers de Los Ángeles: Edgardo Henríquez, Miguel Rojas
Padres de San Diego: Robert Suárez, Bradley Rodríguez, Freddy Fermín, Elías Díaz, Luis Arráez
Cabe destacar que el utility Oswaldo Cabrera, de los Yankees de Nueva York, no podrá disputar la postemporada por lesión.
