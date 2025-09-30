26 peloteros venezolanos figuran en la postemporada 2025 de las Grandes Ligas

La postemporada 2025 de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB) comenzó con una gran participación venezolana, reafirmando el impacto del talento criollo en el mejor beisbol del mundo.

Un total de 26 peloteros venezolanos forman parte de los rósters de diez de los 12 equipos clasificados, consolidando la presencia nacional en esta fase decisiva del campeonato.

Representación venezolana por liga

Liga Americana:

Marineros de Seattle: Eduardo Bazardo, Leo Rivas, Eugenio Suárez

Azulejos de Toronto: Anthony Santander, Andrés Giménez

Tigres de Detroit: Gleyber Torres, Keider Montero

Guardianes de Cleveland: Brayan Rocchio, Gabriel Arias

Medias Rojas de Boston: Wilyer Abreu, Carlos Narváez

Liga Nacional:

Phillies de Philadelphia: Jesús Luzardo, Ranger Suárez, Rafael Marchán

Cerveceros de Milwaukee: William Contreras, Jackson Chourio, Andruw Monasterio

Cachorros de Chicago: Daniel Palencia, Moisés Ballesteros

Dodgers de Los Ángeles: Edgardo Henríquez, Miguel Rojas

Padres de San Diego: Robert Suárez, Bradley Rodríguez, Freddy Fermín, Elías Díaz, Luis Arráez

Cabe destacar que el utility Oswaldo Cabrera, de los Yankees de Nueva York, no podrá disputar la postemporada por lesión.

