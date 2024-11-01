Adriano reapareció en las calles de Brasil y generó preocupación

El histórico futbolista brasileño, Adriano, quien fue una de las máximas estrellas del futbol, generó preocupación tras hacerse viral en redes sociales, donde se lo ve en un video descalzo y tomando alcohol en las calles de Brasil.

Esto dio de qué hablar entre los fanáticos del fútbol brasileño, quienes admiran al ex delantero. Cabe destacar que Adriano fue campeón de cuatro ligas italianas, una Copa Italia y dos Supercopas de Italia.

Dicho esto, no es la primera vez que "El Emperador" se ve envuelto en este tipo de escándalos, ya que en 2007 protagonizó un enfrentamiento con el jugador de baloncesto Rolando Howell. En este caso, tuvieron que ser separados para evitar malos mayores.

Por otra parte, el 31 de diciembre del mismo año, chocó su auto contra un andén y terminó chocando con otro automóvil, además de tener otras conductas inapropiadas en su vida.

